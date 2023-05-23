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【今日消費優惠】Dan Ryan's牛柳買1送1／任點鷄翼薯條啤酒

精明消費 07:30 2023/05/23

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本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.Dan Ryan's：牛柳買1送1  $168鷄翅薯條啤酒放題

全線Dan Ryan's Chicago Grill於5月推出兩款牛扒及鷄翼至抵優惠，包括2-4-1封門牛柳買1送1，及168元90分鐘内任點鷄翼、薯條和指定啤酒。

2-4-1封門牛柳買1送1
有即日起，逢星期一及三，晚上6時起於任何Dan Ryan's分店，只需點兩杯飲品（除Happy Hour飲品），即可以一份價錢，嘆盡兩份封門牛柳，每份更配上香烤原條粟米及番薯條。

Wings Hours 90分鐘無限雞翼+薯條+啤酒 
由即日起，下午三時至晚上七時，全線分店推出雞翼+薯條+啤酒放題優惠，90分鐘無限任點，每位168元起。
利東街：星期一至日，下午三時至晚上七時
其他分店：星期一至四，下午三時至晚上七時

    點擊圖片放大
    +4
    +3

2.恒豐酒店：長者限定 自助餐 買1送1

即日起至6月30日，65歲或以上長者惠顧自助午餐及晚餐即享買一送一優惠。

優惠詳情：https://bit.ly/3MCRhCo
訂座及優惠查詢：27324611
網上預約：https://bit.ly/3tSfZ5v
自助午餐：http://bit.ly/3Xb7gJO
自助晚餐：https://bit.ly/40WnQPL

    點擊圖片放大

3.聖安娜餅屋：端午糭 早買優惠 額外95折

即日起至6月7日，買滿3盒單件端午糭或2盒端午糭套裝 ，可享額外95折優惠。

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撰文：hket小編

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