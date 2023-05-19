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Highland Park X 壹玖捌叁 拆解9道菜位位$7,880之謎

博客 19:14 2023/05/19

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究竟是和牛、龍蝦、魚子醬、鵝肝吸引？還是能夠飲到Highland Park 18、21、25、30及40年的威士忌吸引，令你願意掏腰包$7,880？

位位$7,880真不是便宜的價錢？當中包括了甚麼呢？這是蘇格蘭威士忌品牌Highland Park為紀念酒廠成立225周年，特別與跑馬地壹玖捌叁主廚Silas Li合作，推出以「不可思議對比」為主題的聯乘菜單，以不同的口味、材料、香氣等元素，打造令人驚喜連連的品味之旅。

主廚Silas過往一直在英國接受正統的法菜訓練，回流香港鑽研中菜後，融合其法菜背景，以創新形式炮製中菜。Silas加盟壹玖捌叁短短9個月，便被媒體評為「100 Top Tables 2023」的百大餐廳之一。

今次的9道菜嘗味餐單，每道菜式均經過精心炮製，挑選Highland Park 18年至40年不等的威士忌入饌，以提升整個體驗。席間還會配搭相應的威士忌，包括18、21、25、30及40年的威士忌，的確是難得一次全方位品嘗Highland Park的出品。因為在坊間能夠找到30、40年的威士忌一點也不容易，今次還可以一次過喝到5款不同年份的威士忌，實在機會難逢。

當中有兩道菜，將會加入壹玖捌叁的菜單中全年供應。第一道是炙燒滷水鵝肝配威士忌鮮花椒汁及滷水豆腐，以中式醃料於低溫下反覆水煮鵝肝，以保持其嫩滑質地之餘，平衡其油膩感，另外伴以威士忌鮮花椒汁則增強了菜式的鮮味。

第二道是自家製水牛奶雪糕配香脆魚骨粉及威士忌糖漿。魚骨粉為菜式增添了海洋氣息，而威士忌糖漿則散發出陣陣的濃縮咖啡、黑朱古力、果醬多士及芫荽籽的香氣及味道，與自家製的雪糕形成鮮明對比。

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Info
壹玖捌叁x Highland Park 9道菜嘗味菜單
日期：5月逢周五、六及日供應，每星期限量15份。
地址：跑馬地載德街2-4號雅怡閣1樓
電話：2893 3788
收費：每位$7,880
其他菜式：煙熏龍蝦撻配意大利魚子醬、北海道帶子他他配香橙帶子汁、炙燒威士忌禾麻鮑魚、香辣威士忌煮蜆、煙燻威士忌豉油王白鱔配芥末沙律醬脆米及冬菇粉、炙燒威士忌和牛配海膽及和牛粥、意大利軟芝士慕絲脆蛋白配蜜糖朱古力汁及威士忌雪糕等等。

木匠大師John Galvin利用蘇格蘭橡木，細緻雕刻成岩石紋理，打開木盒猶如海鳥雙翼展開。（圖片：酒莊提供）


紀念成立225周年推出54年威士忌

除了聯乘菜單外，今次Highland Park還推出迄今最高年份的54年單一麥芽威士忌，而且是全球限量225瓶，作為周年紀念。這款限量威士忌，由首席釀酒大師Gordon Motion親自操刀。是次作品蒸餾於1968年，釀酒大師於2008年挑選出10桶陳年長達40載的酒液，將之傾注在雪莉橡木桶中，再持續熟成14年，直至陳釀年份達54年才裝瓶，這不僅讓酒液呈現出深邃豐富的天然酒色，更賦予酒體荔枝、煙熏及石楠花蜜的風味。

Highland Park還與木匠大師John Galvin、玻璃藝術大師Michael Rudak攜手合作，設計出巧奪天工的包裝。原木外盒啟發自酒莊所在地——Orkney Islands令人歎為觀止的海岸線 — Yesnaby懸崖，為了將此特色高度還原，John Galvin在原木外盒設計上運用蘇格蘭橡木，細膩雕刻打造豐富的岩石紋理，再經手工噴砂的方式還原出群島的地形輪廓及懸崖風貌。盒中央的鏤空設計，更將自然成色的酒液展示；而將酒盒打開，就如島上海鳥雙翼展開。

同樣以Yesnaby懸崖為靈感的玻璃藝術大師Michael Rudak，則是將砂岩地層的圖像細節重現於Highland Park 54年單一麥芽威士忌的瓶身上，紋路仿如波浪般地交錯分布，展現匠人高超的工藝。

這款罕有的威士忌售港幣37萬，Highland Park更捐出一瓶由香港邦瀚斯以慈善形式拍賣，所得收益將全數捐予獨立慈善組織Save The Children，幫助生活困苦的孩童。

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撰文 : 何小雲

欄名 : 型男玩物誌

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