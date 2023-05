將Pop Art移植到錶面　村上隆、Jean-Michel Basquiat全力參與

近期Pop Art風潮又再興起,不少品牌引用藝術家歐品以作招徠,錶界亦然。作為有「New Pop Art」之父的村上隆再與瑞士HUBLOT合作推出超高難度入手新作;SWATCH也推出藝術家系列,第二波輪到拍賣界風頭躉Jean-Michel Basquiat;還有小眾一點在比利時的漫畫家作品,紛紛都令錶面動起來!

▲ 村上隆與HUBLOT於2021年底推出「微笑之花」腕錶2.0,以透明藍寶石材質。(圖片:品牌提供)

再接再厲 村上隆 X HUBLOT

以「微笑之花」(Kaikai Kiki Flower)成名全球藝術界的日本殿堂級大師村上隆,近年與HUBLOT走得較密,繼2021年推出聯乘腕錶後,今年再顯新猷,推出13款Classic Fusion系列為的黑色陶瓷彩虹腕錶。

錶面則利用村上隆標誌性微笑之花(太陽花)元素,其中12款花辦只鑲上一種顏色寶石,第13款(全球只限一枚)則鑲上彩色寶石,12片花瓣上鑲上紅寶石、藍寶石、紫水晶、綠色石榴石和黃玉組,再由品牌錶匠自主研發的原創性滾珠軸承系統,花瓣隨每次繞軸旋轉時形成令人目不暇給的效果,心情也隨之開心起來。

▲ 村上隆手戴的正是本年度與HUBLOT推出,入手度超難的第13款腕錶。(圖片:品牌提供)

不過其入手難度超高,首先要成為品牌在2022年4月限量發行的324件NFT中至少持有一件的消費者,然後透過唯一一個指定網上平台獨家發售,此平台亦僅限特選客戶能才能到訪……都是只可望「枚」興嘆之作。

▲ Classic Fusion系列村上隆腕錶:錶徑45毫米,黑色陶瓷錶殼,鑲嵌384顆彩色寶色微笑之花錶面,搭載自家製自動上鏈機芯,動力儲存72小時,黑色橡膠錶帶,防水約50米,限量一枚。(價格待定/HUBLOT/圖片:品牌提供)

普普藝術風再起 Jean-Michel Basquiat X SWATCH

提起Pop Art(普普藝術),大眾首先會想到Andy Warhol和Keith Haring,而另一重心人物Jean-Michel Basquiat近年在拍賣市場上又再受追捧,風頭可謂一時無兩,去年《Untitled》更以約6.67億港元破紀錄成交。

▲ Jean-Michel Basquiat曾當客席模特兒為COMME des GARCONS行騷。(圖片:mrporter.com)

難怪SWATCH在旗下Art Journey系列為Jean-Michel Basquiat推出3款新作(其他藝術家都是2款),分別以《Hollywood Africans》、《Ishtar》和《Untitled》為藍本,不過這個「無題」則以Jean-Michel Basquiat最常使用的皇冠圖案標記作為錶面中心設計,據知皇冠代表自信和向成功邁進的野心,戴此錶可時刻提自己要有購買原作的動力吧!

▲ Art Journey 2023系列Jean-Michel Basquiat X SWATCH腕錶:錶徑45毫米,塑料錶殼,搭載石英機芯,硅材質錶帶,防水約30米。(各$840/SWATCH/圖片:品牌提供)

▲ 今次更推出限量生產一套3款的套裝版本,其中3 款手錶均加入雙錶環和秒針有特別版配色,只限網上預購。($2,940/圖片:品牌提供)

比利時偏鋒 Edgar P. Jacobs X RESERVOIR

Jean-Michel Basquiat有很多作品取材自漫畫英雄人物形象,不知道如果他看到比利時漫畫家Edgar P. Jacobs 的作品,又會有如何演繹?

▲ Comics by Reservoir系列腕錶:錶徑41.5毫米,精鋼錶殼,黑色Blake & Mortimer圖案錶面,搭載 ETA 製2824自動上鏈機芯,動力儲存37小時,黑色牛皮錶帶,防水約50米。(約$26,663/Lavish Loft/圖片:品牌提供)

▲ 錶背刻上為慶祝75周年標記。(圖片:品牌提供)

▲ 是次漫畫人物取材自Edgar P. Jacobs繪畫的《 Blake and Mortimer》漫畫中首個故事《The Secret of The Swordfish 》。(圖片:品牌提供)

那大可看看集法式創意和瑞士製造、2017年才成立的的錶牌RESERVOIR出手,其聯乘系列中以漫畫人物,頭炮是比利時漫畫家Edgar P. Jacobs (1904-1987)創作的漫畫系列《Blake and Mortimer》,故事講述Phillip Mortimer和 Francis Blake上尉二人向世界進行探索和冒險活動的經歷……大有一種語重深長的意思,叫大家要冒險精神,多向世界出發之意吧!

產品查詢:HUBLOT(2781 7278)、SWATCH(5723 1897)、Lavish Loft(2116 3755)