將Pop Art移植到錶面　村上隆、Jean-Michel Basquiat全力參與

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近期Pop Art風潮又再興起，不少品牌引用藝術家歐品以作招徠，錶界亦然。作為有「New Pop Art」之父的村上隆再與瑞士HUBLOT合作推出超高難度入手新作；SWATCH也推出藝術家系列，第二波輪到拍賣界風頭躉Jean-Michel Basquiat；還有小眾一點在比利時的漫畫家作品，紛紛都令錶面動起來！
再接再厲 村上隆 X HUBLOT
以「微笑之花」（Kaikai Kiki Flower）成名全球藝術界的日本殿堂級大師村上隆，近年與HUBLOT走得較密，繼2021年推出聯乘腕錶後，今年再顯新猷，推出13款Classic Fusion系列為的黑色陶瓷彩虹腕錶。
錶面則利用村上隆標誌性微笑之花（太陽花）元素，其中12款花辦只鑲上一種顏色寶石，第13款（全球只限一枚）則鑲上彩色寶石，12片花瓣上鑲上紅寶石、藍寶石、紫水晶、綠色石榴石和黃玉組，再由品牌錶匠自主研發的原創性滾珠軸承系統，花瓣隨每次繞軸旋轉時形成令人目不暇給的效果，心情也隨之開心起來。
不過其入手難度超高，首先要成為品牌在2022年4月限量發行的324件NFT中至少持有一件的消費者，然後透過唯一一個指定網上平台獨家發售，此平台亦僅限特選客戶能才能到訪……都是只可望「枚」興嘆之作。
普普藝術風再起 Jean-Michel Basquiat X SWATCH
提起Pop Art（普普藝術），大眾首先會想到Andy Warhol和Keith Haring，而另一重心人物Jean-Michel Basquiat近年在拍賣市場上又再受追捧，風頭可謂一時無兩，去年《Untitled》更以約6.67億港元破紀錄成交。
難怪SWATCH在旗下Art Journey系列為Jean-Michel Basquiat推出3款新作（其他藝術家都是2款），分別以《Hollywood Africans》、《Ishtar》和《Untitled》為藍本，不過這個「無題」則以Jean-Michel Basquiat最常使用的皇冠圖案標記作為錶面中心設計，據知皇冠代表自信和向成功邁進的野心，戴此錶可時刻提自己要有購買原作的動力吧！
比利時偏鋒 Edgar P. Jacobs X RESERVOIR
Jean-Michel Basquiat有很多作品取材自漫畫英雄人物形象，不知道如果他看到比利時漫畫家Edgar P. Jacobs 的作品，又會有如何演繹？
那大可看看集法式創意和瑞士製造、2017年才成立的的錶牌RESERVOIR出手，其聯乘系列中以漫畫人物，頭炮是比利時漫畫家Edgar P. Jacobs （1904-1987）創作的漫畫系列《Blake and Mortimer》，故事講述Phillip Mortimer和 Francis Blake上尉二人向世界進行探索和冒險活動的經歷……大有一種語重深長的意思，叫大家要冒險精神，多向世界出發之意吧！
產品查詢：HUBLOT（2781 7278）、SWATCH（5723 1897）、Lavish Loft（2116 3755）
撰文 : 黃鑑江
欄名 : 型男玩物誌