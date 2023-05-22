【加密市場一周】Tether將定期用利潤購比特幣｜歐盟通過加密資產監管法

上周，加密貨幣市場交易量跌至341億美元。比特幣於周三報27,037美元，一周下跌2.2%。以太幣一周下跌1.2%，周一報$1,824美元。

Tether將定期用部分利潤購比特幣

USDT發行商Tether表示，從本月開始，它將使用部分利潤來定期購買比特幣，以作為新投資策略的一部分。 Tether將分配高達約15%的淨營業利潤來購買比特幣，並將這些代幣添加到儲備盈餘中。 Tether目前持有15億美元的BTC和34億美元的黃金，其中85%的儲備以現金和類似現金的資產形式持有，例如美國國債來支持USDT的價值。

歐盟通過加密資產監管法

歐盟27個成員國一致通過加密資產市場法（MiCA）和關於加密資金轉移的新反洗錢措施。 MiCA要求錢包供應商和交易所等加密貨幣公司申請在整個歐盟範圍內運營的許可證，並要求穩定幣發行人持有適量的儲備金。 歐盟還同意採取新反洗錢措施，促使加密提供商向稅務機關披露其客戶持有的詳細信息，這些信息將在歐盟內部共享，以避免將資金存放在秘密的海外錢包中。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

信昇加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周三報5,990點，一周下跌1.1%；信昇比特幣指數報6,531點，一周下跌2.2%；信昇以太幣指數報15,673點，一周下跌1.3%; 信昇加密穩定幣報999.85點。信昇比特幣現價指數報27,037點，一周下跌2.2%；信昇以太幣現價指數報1,824點，一周下跌1.2%。

指數 指數水平（點）* 一周變化 信昇加密貨幣指數 5990 -1.1% (-68) 信昇加密穩定幣指數 999.85 -0.02616% (-0.26162) 信昇比特幣指數 6531 -2.2% (-147) 信昇以太幣指數 15673 -1.3% (-201) *截至2023年5月18日，三隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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