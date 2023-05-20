巴菲特的「棒球理論」︰我從不擔心自己不了解

股神巴菲特一直對科技股投資非常謹慎，二十多年前曾表示不熟悉科技股，所以不投資。他秉持的原則是集中投資於自己懂的領域，在喬治敦大學的演講中，巴菲特用棒球的擊球理論闡釋了這一策略。

看到了解的公司才揮棒

Buffett提到，著名棒球選手Ted Williams的書《擊球的科學》（The Science of Hitting）中，將打擊區劃分成77個塊，每塊約為一個棒球的大小。如果球手只在球飛進理想區域時才揮棒，平均擊球率可高達.400。如果球落在角落時也揮棒，即使球還在好球帶内，那平均擊球率就會降低到.230。 最關鍵的就是等到「好打的球」。但若賽況處於劣勢，例如比分為0：2或1：2，那麽即使球落在打擊率只有.230的區域，也必須揮棒，否則就會三振出局。

然而，在投資領域沒有所謂「三振出局」。人們可以把「微軟」、「通用汽車」或任一隻股票的機會球投向他，但他可以選擇不揮棒，也不會『三振出局』。只有在他揮棒但未擊中球的情況下，才會出局。

「我可以先觀察上千家公司的運作情況，直至看到我了解的公司或產業，價格也合我意的時候，我才出手。」他表示，當他揮棒時，如果擊中了就很好，如果沒擊中也就作罷。Buffett說，投資是場極爲有利的遊戲。最大的錯誤在於，你認爲自己必須了解所有的產業。而其實，你只需了解其中幾個就好。

致富毋需了解所有產業

他經常告訴學生，若他們畢業後每人得到一張有20個孔的卡片，這些孔代表他們一生會做出的投資決定，他們將會變得非常富有，因爲他們會慎重考慮所做的每個決定。「你不需要20個正確的決定才能致富。可能4或5個就已經夠了。因此我從不擔心自己不了解的事物，」Buffett說。「我不需要去了解所有的產業，世界上我不了解的產業太多了，但賺錢的機會有成千上萬個。」

截至2022年底，Buffett的前四只重倉股中有美國銀行和可口可樂。「我了解美國銀行，這是我能夠了解的。我知道自己的勝算有多少。」他説，1886年創立的可口可樂公司，每天能賣出18億罐可樂。如果一瓶可樂賺一美分，那麽一天就能賺1800萬美元，一年就能賺65.7億美元。他認爲，從這個角度看，可口可樂比其他牌子的可樂更賺錢，回顧其一百多年的歷史記錄也能證明這一點。

Buffett說：「這些是我喜歡做的投資決定。可能你所了解的產業和我所了解的完全不一樣，你可能比我更了解近幾年新興的產業，這就足以讓你變得非常富有。」

重倉蘋果但依舊謹慎

2016年投資蘋果以來，Buffett對科技股的態度有所轉變。他在後來的受訪中承認，自己錯過了谷歌、亞馬遜，本該對谷歌有更多研究，未料到亞馬遜可以到現在的成就。Buffett的搭檔Charles Munger 2019年表示，也許他們的投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）買進蘋果就是在為過去的遺憾贖罪。

在Buffett眼中，蘋果更像是一家消費品公司，有優越的商業模式和強大的「護城河」，因此他十分看好其前景。去年第四季度巴郡增持蘋果逾33.38萬股，共持有逾9.15億股蘋果股票，蘋果已成爲Buffett手中排名第一的重倉股。

很多人說他為了蘋果、破戒投資科技股，其實他並沒有變，從一而終地遵循棒球理論，只不過這次他認為蘋果是「好打的球」。

疫情期間，迷因股（Meme stocks，散戶抱團股）、科技股大漲，但Buffett都未投入這些領域。2021年有分析指，巴郡近年績效落後大盤，近五年的年化收益率僅15%，而標普有20%。不過，後來許多迷因股屢屢從高位腰斬，科技股2022年亦慘跌。當時許多人揶揄巴菲特錯過了這些股票，其實他並沒有因為不投資迷因股而「三振出局」。

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