【Netflix劇集】台劇《人選之人—造浪者》大獲好評　《月老》女神王淨做復仇小三

▲ Netflix 上月底上架的台灣劇集《人選之人—造浪者》，獲得網上一面倒的好評。

作為煲劇迷，最近必定有聽過《人選之人》。這齣台灣劇集全名《人選之人-造浪者》，上架不到兩周，幾乎獲得網上一面倒的好評，劇中的對白被網民不斷轉載，獲讚貼地到肉、感人又精采，無論是當中的政治主綫，抑或是支綫的夫妻婚姻、同性議題、女性平權等，統統都成為網絡平台洗版的轉貼內容。近日這齣台劇進佔Netflix本地播放十大，看來新一輪的台劇風即將吹起。

《人選之人-造浪者》屬台灣第一齣以政治幕僚為主綫的電視劇，劇情寫實且充滿日常感。劇情中加入台灣真實社會中存在的社會議題，如比特犬咬傷人、多元成家議題、環保材質、新住民歧視等，讓台灣觀眾在看劇時更加有投入感，也同時讓外地觀眾能認真思考這些社會議題，從另一面了解台灣這個地方的民情。值得一提的是，劇集始終沒有為這些議題下定論，也似是象徵在這個社會，每個人都能表達自己的意見，不管結論是甚麼，都沒有所謂的對錯。

▲ 謝盈萱為台灣三料影后，曾獲台北電影獎、金馬獎、金鐘獎最佳女主角，在劇中飾演出身於政治世家的政治人物。（Netlfix劇照）

這齣「政治劇」的精采之處，在於虛實之間的拿捏，製作團隊以「職人劇」的角度，聚焦在政治幕僚的困境與掙扎，並在虛擬的政黨設定下，進行真實的政治攻防，有別於一般的政治鬥爭主題。

話題作團隊新作品

劇集由製作過多部超高話題職人劇《我們與惡的距離》、《做工的人》的團隊製作，並與知名劇作家簡莉穎、曾擔任選戰文宣幕僚的厭世姬聯手，進行了兩年調查，才得以完成這一部作品。演員方面不僅有台灣三料影后謝盈萱、新晉演技女星王淨、資深演員黃健瑋，更有戴立忍、卜學亮、潘慧如等眾多知名紅星參演，陣容鼎盛。

▲ 台灣知名導演戴立忍亦有參演一角，飾演有婚外情的政治明星。（Netlfix劇照）

以總統大選作為內容推動，節奏自然不能怠慢，導演林君陽亦表示：「會做政治的人不可能笨，也不可能反應慢，所以大家的反應要快，既然是職人劇，大家的語速、應接都要快，講一半就知道對方要做甚麼。這都要和影像的節奏搭配，例如鏡位的選擇、剪輯的速度，方方面面都要配合。」

政治綫精采緊湊，但政治綫以外的溫情，卻更牽動觀眾的心，尤其是幕僚之一的陳家競（黃健瑋飾），他在忙碌的選舉事業和丈夫、爸爸角色中兩頭跑，與作為畫家的太太互相為家庭與事業的平衡而拉鋸，兩個角色的對白更被網民稱為「婚姻教科書」，讓人同時看到婚姻的殘酷和美好。

▲ 黃健瑋演出了事業與家庭難以兼顧的男人困境，戲中的太太演員蔡亘晏亦為現實中的妻子。（Netlfix劇照）

主演王淨前途無限

這次作為主演之一的王淨，飾演與政治人物有婚外情的幕僚人員，對比劇中一眾資深演員，年僅25歲的她絕對是當中的年輕後輩，但資歷卻毫不遜色。早在2019年藉《你的孩子不是你的孩子》獲金鐘獎女配角提名，並於2020年憑電影《返校》獲得第22屆台北電影獎最佳女主角。

對於香港觀眾而言，2021年她與柯震東合演的《月老》則是王淨被觀眾認識她的第一部電影。而最近大收旺場的台灣新戲《關於我和鬼變成家人的那件事》，亦是由她與新晉男神許光漢、林柏宏合作的動作喜劇。

▲ 王淨在劇中身陷政治人物的婚外情，後決定抽身並向對方報復。（Netlfix劇照）

王淨在不同角色都展現了超齡演技，成為近期台灣演藝圈中備受矚目的「大勢女星」。她的出道，卻非常戲劇性，源於2015年她在的士上翻唱田馥甄《小幸運》成為YouTube爆紅短片，兩年後便開啟她的演藝生涯，接連演出電影《痴情男子漢》、《鬥魚》、電視劇《你的孩子不是你的孩子-茉莉的最後一天》等多部話題戲劇。

▲ 王淨近日出席新戲《關於我和鬼變成家人的那件事》的宣傳。

作者：王嵐

責任編輯：陳家昌