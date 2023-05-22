如果你想致富　要先懂得花這3種錢

很多要花錢的事情不一定能令你致富，當然，有時購物、買名貴的東西可以令自己心境更健康，但以下所說的3件事，是你必定要學懂花錢去做的。本文說的不是那些每小時上千元的投資課，而是來自一名財務策劃師、美國 Next Phase Financial Planning 創始人David Edmisten的忠告。

1. 投資於你的健康

正如微軟創辦人Bill Gates所說，生活比工作更重要【詳情按此】。與其窮盡精力追求財務自由，身心靈的健康才更重要。 David Edmisten說， 致富意味著要過上美好的生活，而讓自己保持健康也是其中的關鍵。「保持健康可以幫助你活得更久，享受更好的生活質量。」 它還可以幫助減少以後生活中代價高昂的醫療問題，因此健康可以帶來切實的經濟利益。「 更少的醫療賬單，意味著有更多的錢可以做你喜歡做的事。」

他有具體的建議，他認為於健康不僅僅是購買健身器材或參加健身課程， Edmisten還建議學習烹飪及追求健康飲食。

2. 投資於你的個人價值

花錢去參加不同的課程，可以讓你學習更多技能，這些技能有時能轉化為更多的資本，例如學習新語言、駕車、急救、電腦編程、影片剪輯等等，可以令你的工作能力走上另一台階，從而成功賺更多的錢。

而有些技能看似難賺大錢，例如潛水、攝影等等，其實也可以讓你開拓副業，或者可以培訓的你耐力及領導能力等等，你的個人價值也能從中提升。

3. 建立堅實的財務基礎

堅實的財務基礎是想要致富的人應該要努力的第一件事。Edmisten 建議為自己的金融資產購買多元化的股票和債券組合。 股票是成長型資產， 有助於在很長一段時間內增加財富並跑贏通脹。而 購買債券以及收息股票也可以提供利息和股息收入， 這創造了現金流以幫助提供退休收入。

Edmisten 建議大多數人諮詢財務規劃師，以根據他們的風險承受能力進行投資。

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