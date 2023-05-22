【今日消費優惠】稻香$1嘆鮮鮑魚雞煲｜元氣壽司外賣自取網上訂購8折

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 稻香$1嘆鮮鮑魚雞煲

稻香集團推出宵夜時段優惠，星期一至四晚上8時半起入座，就可以$1嘆鮮鮑魚雞煲；星期五六日及公眾假期承惠$38。2至4位食客可享用1煲，5位或以上最多可享用2煲。食客同時可用6折優惠價加購火鍋配料及免費醬料吧，指定酒水一律半價。

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2. 元氣壽司外賣自取網上訂購8折

由即日起至5月25日，只要透過元氣網站訂購各款壽司盛，並輸入優惠碼「ILOVEGENKI」，就可以得到8折優惠，適用於外賣自取。

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3. 7-Eleven推限定優惠 最後2天

7-Eleven推出5天限定優惠，今期有新加坡零食品牌IRVINS、十字牌乳酪、日本Häagen-Dazs和雀巢甜筒，優惠有效日期至5月23日。

【$50／2件】日本Häagen-Dazs各款脆皮雪糕三文治／迷你雪糕杯／冰凍甜點／雪糕批（各款）

【$60／8支】雀巢甜筒（各款）

【$24／3件】十字牌純乳酪／純凝酪120克／純凝酪原味低脂／熱情果／士多啤梨90克

【$42／件】IRVINS鹹蛋魚皮小袋裝95克 / 鹹蛋三文魚80克

【$6.5／罐】可口可樂／ZERO／加系／雪碧檸檬青檸味汽水／玉泉忌廉梳打／梳打水330毫升

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