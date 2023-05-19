【高息定期存款】4厘合集賺咗先算！輕鬆收息過萬元、長短存期通吃 收息攻略 20:30 2023/05/19 分享： 分享： 定期存款又現加息潮？不理會今次是否水尾，一於「做咗先算, 賺咗先算」！今集教你長短存期通吃，輕鬆就能收息過萬元。 ET至高息 【高息定期存款】4厘合集賺咗先算！輕鬆收息過萬元、長短存期通吃 【退休積滿Fund】盤點3大工具輕鬆打理MPF 積金局陳安定：XX資訊或有助增回報 立即收看 退休積滿Fund 【退休積滿Fund】盤點3大工具輕鬆打理MPF 積金局陳安定：XX資訊或有助增回報 立即收看 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 今日 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 定期存款2023 │ 新資金超過4厘、現有資金逾3.7厘｜港元定存最高20厘 今日 定期存款2023 │ 新資金超過4厘、現有資金逾3.7厘｜港元定存最高20厘 定期存款 3個月最高4厘｜3.6厘或以上有12間！美元高見5.5厘（5月19日更新） 今日 定期存款 3個月最高4厘｜3.6厘或以上有12間！美元高見5.5厘（5月19日更新） 50萬元做定期存款｜半年收息$9,200、3個月賺$4,800 （5月18日更新） 2023/05/18 50萬元做定期存款｜半年收息$9,200、3個月賺$4,800 （5月18日更新） 10萬元做定期存款 │ 狂加息逼近4厘、存3個月賺近$1000｜現有資金3.7厘 （5月18日更新） 2023/05/18 10萬元做定期存款 │ 狂加息逼近4厘、存3個月賺近$1000｜現有資金3.7厘 （5月18日更新） 港元定期存款 收息產品 定期存款 加息