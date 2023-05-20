【壽喜燒】尖沙咀新店　日本名厨主理｜進口極上和牛、醬汁獨門秘製

大家生活已回復常態，親友飯局愈來愈多，不少新餐廳亦排着隊上場，位於尖沙咀的「壽喜燒伊勢熊」剛於上個月開業，由資深日籍主廚親自主理，以極上和牛搭配獨門秘製的醬汁，展示日本席前壽喜燒的原始風味，讓食客可嘗到優質的東瀛料理。

餐廳主廚久家弘一來自日本福岡縣，自幼受其家族位於長崎縣佐世保市的和食料理店啟發，並於2004年正式開展其飲食事業。其後他分別於山口縣及長崎縣西海國立公園兩間5星級酒店統領宴會部團隊，廚藝了得。

在日本國內，壽喜燒在不同地區有不同的烹煮方式，對口味的追求亦大相逕庭。主廚久家弘一期望匯聚百家之長，以風味極致的和牛為基礎，取關東地區側重醬汁的燉煮概念，結合關西地區以糖烤為主，再加以獨門的調味醬汁，成就別具個人風格的壽喜燒料理。

餐廳於晚市供應兩款壽喜燒料理菜單，包括「壽喜燒6道菜晚市套餐」（$680/位）、「壽喜燒9道菜晚市廚師發辦菜單」（$1,380 /位）。兩款晚市菜單均以和牛做主角，包括搜羅自日本香川縣小豆島的橄欖和牛--小豆島是日本最早培育和牛的地方，更是橄欖的發源地，當地人因此以橄欖果為飼料，用心孕育別具營養價值的橄欖和牛。在得天獨厚的環境下成長的和牛口感柔軟，肉香及肉汁皆極其濃郁，其大理石油花更是均勻細膩，每一口都令人難以忘懷。

另一和牛食材是特別從日本京都綾部市的牧場引入的京都姬牛，此品種和牛屬優質雌性黑毛和牛，油脂融點較雄性和牛低，並以營養豐富的澱粉質及蛋白質的食材做飼料，配合天然井水飼養，成就肉質細嫩、入口即融的特點。

廚師發辦集合多款招牌菜

在「壽喜燒9道菜晚市廚師發辦菜單」中，不少都是主廚久家弘一的招牌菜，包括炙烤和牛，以直火炙燒脂肪平均而油香十足的頂級京都姬牛，微微炙烤過的和牛香氣更濃郁；口感柔軟、入口即化且油脂豐富，配上爽脆的沙律菜及帶柚子香的醬汁，清新又美味。另一款壽喜燒和牛海膽卷，以秘製醬汁烹煮京都姬牛，更精選西冷部位，其柔嫩脂香成就入口即化的口感，配上北海道海膽，味道更富層次。

套餐中還有其他菜式，如天使蝦配大葱慕絲，選用來自馬達加斯加的天使蝦，配以牛奶、生忌廉及大葱炮製的大葱慕絲，口感滑溜輕盈，令人回味無窮。另一款日本時令德利蒸，德利蒸為日本傳統烹調手法，以凹凸有致、具保暖功能的雙層酒壺呈獻食材原味。蒸物會因應不同季節採用不同食材入饌，主廚久家弘一選以日本山芋入饌，並加入鰻魚製作成蒸蛋，並將以木魚、昆布、味醂與淡口醬油熬製而成的日本高湯從上層倒進下層，香氣撲鼻。

吃過不少肉食及海鮮，可以日本季節蔬菜清清味蕾，包括有來自靜岡縣的高糖度水果番茄（Amela），在壽喜燒汁的襯托下，更能突出其酸甜味道；長野金菇則以其爽脆口感為人所熟悉，與濃味醬汁無比匹配；千葉縣的菜之花軟硬適中，具清甜爽脆風味；另有鹿兒島大葱及群馬縣牛蒡等。

套餐中的蓋飯也相當講究，特別挑選兩款日本米混合而成，包括被譽為北海道米的巔峰之作的北海道夢美人米及北海道白鳥古代米，不同黏度構成煙韌口感。當中的昆布蓋飯更以北海道日高昆布熬製的高湯烹煮而成，令每一顆米都散發鮮美的甘甜風味，令人回味。

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壽喜燒 伊勢熊

地址：尖沙咀棉登徑8號凱譽G13號舖

電話：2109 1155、WhatsApp 9865 9186

營業時間：12nn-2:30pm、6pm-10:30pm（逢周日休息）

作者、責任編輯：招美寶

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【原文：日本壽喜燒料理店新登場 名廚主理極上和牛 （收費文章）】

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