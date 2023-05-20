  • 32°C
香港時間 : 2023520日 (週六) 14:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英式下午茶「熊」抱沙灘　10款夏日消暑鹹甜點

精明消費 13:00 2023/05/20

分享：

分享：

準備好投奔初夏和陽光玩遊戲了嗎？今個夏天，Vivienne Westwood Cafe人氣泰迪熊帶着沙灘椅載譽歸來，和你一起「熊」抱溫暖陽光！今年推出的「熊」抱沙灘英式下午茶2.0（Teddy in Summer Beach），推出多達10款夏日消暑鹹甜點，每款造型味道都充滿夏日風情，讓你仿如被海洋擁抱着，享受了一趟味覺沙灘之旅。

這款全新的夏日英式下午茶最搶眼的，必定是最上層的泰迪熊沙灘擺設！全手工純朱古力製作而成的泰迪熊悠閒地坐在沙灘椅上，可愛值爆燈。旁邊兩件水泡造型的士多啤梨．花．果凍，晶瑩剔透中透着優雅的食用花，再配上兩件馬卡龍，少女氣息滿瀉。

而主廚及團隊更為經典意式奶凍注入如夏天般熱情的玫瑰，食用功效多多的玫瑰，除可以消除鬱氣外更有助緩解疲勞，香濃牛奶配上玫瑰花香的玫瑰意式奶凍，味道簡單卻富層次感，再以色彩繽紛的沙灘小傘作點綴，配上伴碟的曲奇碎和動物餅乾，泰迪熊猶如置身於一個迷你沙灘，一邊曬太陽一邊堆沙，可愛且玩味十足。

矜貴海鮮鹹點

中層的海鮮鹹點極具尊貴感，其中香煎帶子配金箔黑魚子，帶子色澤鮮亮，以金箔黑魚子作點綴，尤顯矜貴。至於橙色玫瑰花形的煙三文魚，配上滿滿牛油果醬和晶瑩爽脆的三文魚子，三重口感的鮮味組成清新的煙三文魚卷配牛油果醬。青橄欖大蝦串，由爽口彈牙大蝦加上風味十足的青橄欖結合而成，鮮甜蝦味在咬下的一瞬間在口中爆發，配上香脆多士，口感倍增。

初夏的暑氣難免讓人食慾大減，清新輕盈的小吃就最開胃！簡單一道無花果希臘芝士多士，用上鮮甜無花果配上來自希臘的羊奶芝士（Feta），口感綿密細膩，帶有鹽味及淡淡酸味，別有一番風味！經典的鹹香巴馬火腿搭配清甜多汁的蜜瓜，一剛一柔、一鹹一甜，最是滋味。最後一款桃膠雪燕葡撻，由外脆內軟、口感鬆化的酥皮，包裹着兩款養顏食材，加上濃濃蛋香，實在令人回味無窮！

---------------------------------

「熊」抱沙灘英式下午茶2.0

地址：銅鑼灣百德新街27-47號Fashion Walk 1樓F-8號舖Vivienne Westwood Cafe

電話：2799 5011

價錢：$738（兩位用）

$1,038（另加香檳兩杯，兩位用），另加一。

作者：王嵐

責任編輯：招美寶

原文︰【Vivienne Westwood Cafe夏日High Tea 「熊」抱沙灘消暑寫意】（收費文章）

 

【退休積滿Fund】盤點3大工具輕鬆打理MPF   積金局陳安定：XX資訊或有助增回報 立即收看

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】盤點3大工具輕鬆打理MPF 積金局陳安定：XX資訊或有助增回報 立即收看

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【北上優惠】港人深圳交通優惠！巴士、地鐵、停車場都有得慳
今日
【北上優惠】港人深圳交通優惠！巴士、地鐵、停車場都有得慳
海洋公園12,000張門票免費拎！每個家庭最多4張（附領取方法）
2023/05/19
海洋公園12,000張門票免費拎！每個家庭最多4張（附領取方法）
【派機票】「買一送一」機票開搶！人均來回最平$290（5月18日更新︰日本尚有餘額待購）
2023/05/18
【派機票】「買一送一」機票開搶！人均來回最平$290（5月18日更新︰日本尚有餘額待購）
身體檢查套餐　3成沒醫生參與？價格差近10倍　少至$800高達$8,000
2023/05/15
身體檢查套餐　3成沒醫生參與？價格差近10倍　少至$800高達$8,000
【日本溫泉】嚴選5大人氣溫泉　港人最愛河口湖、箱根不入圍
2023/05/14
【日本溫泉】嚴選5大人氣溫泉　港人最愛河口湖、箱根不入圍
餐廳情報 美食 食譜 Fashion Walk Cafe 下午茶

下一篇文章

【北上優惠】港人深圳交通優惠！巴士、地鐵、停車場都有得慳
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【派機票】「買一送一」機票開搶！人均來回最平$290（5月18日更新︰日本尚有餘額待購）
【派機票】「買一送一」機票開搶！人均來回最平$290（5月18日更新︰日本尚有餘額待購）
海洋公園12,000張門票免費拎！每個家庭最多4張（附領取方法）
海洋公園12,000張門票免費拎！每個家庭最多4張（附領取方法）
【換台幣】銀行仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（5月2日更新）
【換台幣】銀行仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（5月2日更新）
港人申請深圳頤年卡 免費搭車/醫療福利/高齡津貼 （附申請資料及流程）
港人申請深圳頤年卡 免費搭車/醫療福利/高齡津貼 （附申請資料及流程）
【外賣平台】信用卡折扣回贈一覽 foodpanda、Deliveroo 9個碌卡優惠碼合集即減$50起
【外賣平台】信用卡折扣回贈一覽 foodpanda、Deliveroo 9個碌卡優惠碼合集即減$50起
【大灣區】在港開內地銀行戶口　邊間可綁內地電子錢包？
【大灣區】在港開內地銀行戶口　邊間可綁內地電子錢包？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款