英式下午茶「熊」抱沙灘　10款夏日消暑鹹甜點

準備好投奔初夏和陽光玩遊戲了嗎？今個夏天，Vivienne Westwood Cafe人氣泰迪熊帶着沙灘椅載譽歸來，和你一起「熊」抱溫暖陽光！今年推出的「熊」抱沙灘英式下午茶2.0（Teddy in Summer Beach），推出多達10款夏日消暑鹹甜點，每款造型味道都充滿夏日風情，讓你仿如被海洋擁抱着，享受了一趟味覺沙灘之旅。

這款全新的夏日英式下午茶最搶眼的，必定是最上層的泰迪熊沙灘擺設！全手工純朱古力製作而成的泰迪熊悠閒地坐在沙灘椅上，可愛值爆燈。旁邊兩件水泡造型的士多啤梨．花．果凍，晶瑩剔透中透着優雅的食用花，再配上兩件馬卡龍，少女氣息滿瀉。

而主廚及團隊更為經典意式奶凍注入如夏天般熱情的玫瑰，食用功效多多的玫瑰，除可以消除鬱氣外更有助緩解疲勞，香濃牛奶配上玫瑰花香的玫瑰意式奶凍，味道簡單卻富層次感，再以色彩繽紛的沙灘小傘作點綴，配上伴碟的曲奇碎和動物餅乾，泰迪熊猶如置身於一個迷你沙灘，一邊曬太陽一邊堆沙，可愛且玩味十足。

矜貴海鮮鹹點

中層的海鮮鹹點極具尊貴感，其中香煎帶子配金箔黑魚子，帶子色澤鮮亮，以金箔黑魚子作點綴，尤顯矜貴。至於橙色玫瑰花形的煙三文魚，配上滿滿牛油果醬和晶瑩爽脆的三文魚子，三重口感的鮮味組成清新的煙三文魚卷配牛油果醬。青橄欖大蝦串，由爽口彈牙大蝦加上風味十足的青橄欖結合而成，鮮甜蝦味在咬下的一瞬間在口中爆發，配上香脆多士，口感倍增。

初夏的暑氣難免讓人食慾大減，清新輕盈的小吃就最開胃！簡單一道無花果希臘芝士多士，用上鮮甜無花果配上來自希臘的羊奶芝士（Feta），口感綿密細膩，帶有鹽味及淡淡酸味，別有一番風味！經典的鹹香巴馬火腿搭配清甜多汁的蜜瓜，一剛一柔、一鹹一甜，最是滋味。最後一款桃膠雪燕葡撻，由外脆內軟、口感鬆化的酥皮，包裹着兩款養顏食材，加上濃濃蛋香，實在令人回味無窮！

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「熊」抱沙灘英式下午茶2.0

地址：銅鑼灣百德新街27-47號Fashion Walk 1樓F-8號舖Vivienne Westwood Cafe

電話：2799 5011

價錢：$738（兩位用）

$1,038（另加香檳兩杯，兩位用），另加一。

作者：王嵐

責任編輯：招美寶

原文︰【Vivienne Westwood Cafe夏日High Tea 「熊」抱沙灘消暑寫意】（收費文章）

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