無暇管理MPF？「懶人基金」按年齡自動調整投資

早前曾和大家分享強積金投資的兩大法寶，就是「平均成本法」和「分散投資」，能幫助大家在長線的強積金累積期中分散投資風險。有讀者問到，自己生活繁忙，實在無暇深究如何自行配置基金，做到分散投資風險的效果。那麼，還有什麼妙策良計呢？

懶做投資選擇 供款自動調至DIS

那就不得不提積金局於2017年推出的「預設投資策略」 (Default Investment Strategy)，簡稱DIS，亦即是坊間俗稱之「懶人基金」。為什麼叫「懶人基金」？究竟「懶」在哪裡？

全港所有的強積金計劃必須向成員提供預設投資策略。若強積金計劃成員「懶」得向受託人發出投資選擇的指示，強積金受託人便會自動將他們帳戶内的強積金供款自動調配至預設投資策略進行投資。

分散投資環球市場

預設投資策略是一個由兩款成分基金——「核心累積基金」 (Core Accumulation Fund)及「65歲後基金」(Age 65 Plus Fund)混合組成的投資方案，採用「投資環球市場以分散風險」的策略投資於不同的資產類別，包括股票、債券、貨幣市場工具等等。如果你「懶」得配置供款以分散投資風險，預設投資策略亦不失為一個方便的選擇。

兩基金風險不同

隨著年紀越大，風險承受能力就會越低。因此，當開始步入退休年齡，強積金成員應該將高風險資產，例如股票基金，慢慢換轉至低風險資產，例如債券或貨幣市場基金。但如果你又「懶」得做這個配置，預設投資策略亦可以幫到你。

「核心累積基金」持有較多高風險資產： 約60%投資於風險較高的資產(主要為環球股票)，而其餘為風險較低的資產(主要為環球債券)。

「65歲後基金」持有較多低風險資產：約20%投資於風險較高的資產(主要為環球股票)，而其餘為風險較低的資產(主要為環球債券)。

按年齡自動調整投資比例

強積金受託人會按著成員的年齡，每年自動調整「核心累積基金」及「65歲後基金」之間的投資比例一次，以逐步減持「核心累積基金」及相應增持「65歲後基金」：

50歲前：帳戶内的所有強積金供款會全數投資於「核心累積基金」。

50歲至64歲：直至64歲為止，帳戶内的「核心累積基金」會每年逐步減持，並相應增持「65歲後基金」。

64歲後：帳戶内的所有強積金均會投資於「65歲後基金」。

收費設上限

如果想精明投資，但又「懶」得格價，你亦可放心，因為預設投資策略中的兩款成分基金的收費均設有上限；管理費用及經常性實付開支分別不可高於基金每年淨資產值的0.75%及0.2%。

預設投資策略雖有機會可以一次過滿足繁忙一族的數個願望，但也要緊記，預設投資策略和其他強積金基金一樣都帶有相關投資風險。此外，不同強積金計劃下的預設投資策略之基金投資策略和表現均會不同。畢竟，強積金是用作日後退休的儲備，大家應好好關注和管理。如果你還是「懶」，不妨找個專業的強積金中介人為你詳細講解和分析。

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