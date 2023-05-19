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HTC再推元宇宙手機！到底有幾勁？新社交為最大賣點

博客 11:25 2023/05/19

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十多年前曾盛極一時的台灣手機品牌HTC宏達電，近年已較少涉獵在手機市場，轉移至VR 頭戴設備的生產及研發上。雖然公司以vive為品牌來進軍元宇宙，但也沒有忘記手機才是HTC的根。因此但凡HTC在手機市場上有任何舉動，都會引來部分手機玩家的關注。

次級處理器搭配元宇宙功能

不過這家台灣手機品牌近一年的手機不再旗艦為先，而是以次一級的處理器搭配所謂的元宇宙功能來作為區別，希望藉此來喚起昔日H粉對品牌的愛好。不過自從數年前以高通7系處理器推出品牌首部5G手機U20後，薑餅人對這個品牌也就沒有任何期望了。因為當不少鐵H粉仍然手持品牌對上一部旗艦手機U12不放棄之際，公司竟然以中階旗艦作回應，這教H粉情何以堪？

拍照恐難敵内地品牌

HTC昨日推出的HTC U23 pro及HTC U23， U23 pro 配備5鏡頭，主鏡頭為1億800萬像素，支援光學防手震（OIS）、電子防手震（EIS）功能，f／1.7大光圈，額外還搭配了800萬像素超廣角、500萬像素微距以及200萬像素景深鏡頭。單看手機配置似乎算是誠意之作，但現在HTC已非昔日，現在手機拍照能否勝過一眾內地品牌，薑餅人甚有保留。

配置不出衆

U23系列都具備IP67防水防塵等級、配備3.5mm耳機孔，與康寧大猩猩玻璃螢幕，也支援指紋及臉部辨識解鎖，兩款尺寸都是6.7吋，以及120Hz刷新率，內建4,600 mAh大容量電池。這些在現今手機都是標準配置吧。

VR瀏覽手機  AR新型態社交

不過，一如文章開首所說，HTC現在是一家元宇宙公司，所以手機的最大賣點其實是元宇宙功能。在元宇宙功能方面，宏達電指出，新機可將手機畫面鏡像投影至VIVE XR Elite頭戴裝置，在VR環境中瀏覽手機、啟動行動應用程式及檢視相片和影片。另外，手機亦內置了HTC的元宇宙app VIVERSE，可使用AR虛實整合功能打造獨具特色的各式分身，體驗新型態社交，穿梭於不同的VIVERSE空間參與如臨現場的活動，透過「市集」購入數位資產布置個人空間等。

當然，這些用文字來表達的元宇宙場景實在太過抽象。簡單一點來說，就是用家可以透過手機在app中設定一個虛擬化身，可以遊走於HTC VIVERSE及其他平台遊玩及購物（不知能否進入The Sandbox呢？）。

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撰文 : 薑餅人

欄名 : 電玩透視

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