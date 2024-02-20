【日本股市】美資行料年底見41,000點！日股徘徊38,000點續見34年高｜香港散戶3大入市方法

▲ 【日本股市】日股徘徊38,000點續見34年高 美銀︰年底見41,000點！香港散戶3大入市方法

財金界觀望日本經濟2024年可能擺脫「迷失30年」。日經平均指數續見34年高，於今天（2月20日）半日報38,438點，有銀行把目標價提升至41,000點！有興趣投資日本市場、卻又不知從何入手的讀者，本文介紹3個香港散戶輕鬆入場的方法。

日經平均指數（日經225指數）2023年底以33,464點收市，全年走高28％，升幅是自2013年「安倍經濟學行情」（升57％）以來最高。隨着「股神」巴菲特近年押注並多次增持日本五大商社（即三菱商事、三井物產、住友商事、伊藤忠商事和丸紅），加上當地市場出現結構性轉變，企業業績擴大，日本經濟有望走出通縮，邁向溫和通脹。

美銀︰年底見41,000點

美國銀行旗下美銀證券（BofA Securities）周一（19日）發表最新預測報告，上調日股的2024年年終目標：

日經平均指數年底報41,000點 ，此前預測為38,500點；

，此前預測為38,500點； 東證指數年底報2,850點，此前預測為2,715點；

日經指數突破1989年歷史新高的條件已經具備，4萬點只是一個關口。

美銀證券看好日股三大觀點如下：

第三季業績穩健；

實質工資和製造周期將從4月至6月恢復；

5月將有更多企業改革和回購，並公布完整的財年業績。

第三季業績穩健

美銀證券指出，日企第三季業績將反映出：

獲利大幅成長；

利潤率全面提高；

公司的「獲利能力」增強。

然而，那些在歐洲或中國銷售較高、或面臨多種成本上升的公司則獲利惡化。 因此，第三季是好壞相沖下的整體結果。

實質工資和製造周期將從4月至6月恢復

美銀證券表示，看到快速調整的風險，因為日本市場愈來愈受指數權重較大的股票交易主導。然而，該行認為沒有必要擔心前景：

這種「單一焦點市場」反映了某些大公司對獲利的巨大貢獻，這並沒有脫離基本面；

4月至6月，以及7月至9月的獲利預測修正指數進一步改善，顯示更多公司可能報告獲利改善。

相關改善可能受到內需相關產業實質薪資成長，以及海外需求相關產業製造業周期復甦的推動。

5月將有更多企業改革和回購，並公布完整的財年業績

美銀證券認為，日企第三季的業績的推動因素包括一系列旨在提高資本效率的管理措施。

在東京證交所的壓力下，我們預計更多公司將在5月發布全年盈利和中期業務計劃時披露改善市淨率倍數和資本效率的措施。

在這股趨勢下，日企及日本股市會有以下現象：

股票回購可能會大幅增加，那些表示目前正在考慮改革的公司往往市值較小，並且有很大的資金回購空間。

如果更多公司的財報顯示4月至6月的獲利復甦，投資者的關注點可能會擴大到小型股，從而支持更強勁的市場趨勢。

日本分析師所見略同

《日經新聞》早於1月亦引述美銀證券日本股票首席策略師圷正嗣指，自2023年秋季以來，不斷有中南美的養老金基金前往日本進行新諮詢。他表示看到日本股市上漲至多年來高點，這些站在中長期角度、尋找投資標的的基金紛紛開始「學習」，預計相關動向將成為進一步推高2024年日本股市的重要因素。

野村證券的首席股票策略師池田雄之輔更認為，漲價文化的滲透促使日本企業的利潤率改善。他指出如果這種觀念深入，可預期日經平均指數2024年11月「將站上4萬點大關」。

野村證券對日經平均指數的預測 時間 2024年第一季 2024年上半年 2024年第四季 期末值 35,000點 37,000點 38,000點 期間波動 33,000～37,000點 35,000～39,000點 36,000～40,000點

3大投資日股方法 散戶必學

投資市場看好日本後市發展，並不只是紙上談兵。香港散戶有3大方法可以增加日本市場的配置。

方法1：直接買入個股

基本上跟買港股、買美股一樣，散戶只要透過銀行或券商就可以買到日股，惟要留意自己所用的平台是否提供這項交易服務，例如滙豐銀行、耀才、輝立、華泰國際、盈透證券（IB）等等，也是可行的平台。至於近年受歡迎的富途，就只提供報價服務，不能夠買賣。

如果你用的平台不能買賣日股，你也可以考慮透過美國預託證券（ADR）、以類似美股的方式投資，例如任天堂、索尼（Sony）、本田（Honda）、瑞穗金融集團、武田藥品、三菱UFJ金融集團等等比較大型的個股，都有發行ADR。

方法2：買入交易所買賣基金（ETF）

除了個股，散戶也可以買入投資一籃子股票的ETF，不過在港上市的ETF選擇，只有華夏MSCI日本股票（美元對沖）ETF （03160） 及南方東英日經225指數ETF （03153） ，流動性不高，換手率分別為0.061%及0.108%，故建議從美股市場「搵食」，較熱門的選擇有以下這些：

ETF 頭號持倉 管理費（％） 近1年表現（%） 近3年表現（%） 入場費（港元） iShares MSCI日本ETF

（美：EWJ） 豐田Toyato（6.28%）

索尼Sony（2.95%）

東京威力科創（2.88%）

三菱UFJ金融（2.86%）

基恩斯Keyence（2.32%） 0.5 +20.32 +0.05 528.06 WisdomTree日本股票匯率避險ETF

（美：DXJ） 豐田Toyato（5.54%）

三菱UFJ金融（4.91%）

日本煙草產業（3.95%）

三菱商事（3.63%）

信越化學（2.72%） 0.48 +44.64 +23.87 788.36 Xtrackers MSCI日本匯率避險股票ETF

（美：DBJP） 豐田Toyato（6.08%）

索尼Sony（2.85%）

東京威力科創（2.79%）

三菱UFJ金融（2.76%）

基恩斯Keyence（2.25%） 0.47 +42.2 +52.93 547.53 Franklin FTSE日本避險ETF

（美：FLJH） 豐田Toyato（5.97%）

索尼Sony（2.48%）

三菱UFJ金融（2.38%）

東京威力科創（2.27%）

基恩斯Keyence（1.93%） 0.09 +37.58 +16.85 230.2 華夏MSCI日本股票（美元對沖）ETF

（03160） 豐田Toyato（6.22%）

索尼Sony（3%）

東京威力科創（2.88%）

三菱UFJ金融（2.79%）

基恩斯Keyence（2.26%） 0.5 +38.24 +58.48 3,942 南方東英日經225指數ETF （03153） 迅銷（10.44%）

東京威力科創（7.43%）

愛德萬測試（3.84%）

軟銀SoftBank（3.67%）

KDDI CORP.（2.77%） 0.99 不適用 不適用 16,376

註：美股ETF以2024年2月16日收市價計算；港股ETF以2024年2月19日收市價計算

方法3：選擇強積金基金

無暇打理又想長線投資日本股市的讀者，也可以選擇MPF的日本股票基金，例如東亞、中銀保誠、宏利都有提供，其中宏利的MPF日本股票基金更是「長勝將軍」，無論長期或短期均跑贏同類型的亞洲股票基金。

基金 2023年表現（%） 近3年每年平均（%） 近5年每年平均（%） 近10年每年平均（%） 宏利MPF日本股票基金 +24.82 +6.67 +8.95 +6.22 中銀保誠日本股票基金 +21.74 +2.99 +6.12 +2.6 東亞 (強積金) 日本股票基金 +21.72 +2.8 +7.27 +3.7 註︰數據截至2023年12月

資料來源︰積金評級

撰文︰黃正軒

本文最段更新日期：2024年2月20日

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