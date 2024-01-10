【日本股市】日股續創33年高　當地分析師︰年底見4萬點！香港散戶3大入市方法

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日本經濟「迷失30年」漸成事實。日經平均指數近日愈升愈有，於今天（1月10日）升穿34,000點，收報34,441點，與日本東證指數一同續創33年高位。有興趣投資日本市場、卻又不知從何入手的讀者，本文介紹3個香港散戶輕鬆入場的方法。
日本分析師︰年底見4萬點
日經平均指數2023年底以33,464點收市，全年走高28％，升幅是自2013年「安倍經濟學行情」（升57％）以來最高。隨着「股神」巴菲特近年押注並多次增持日本五大商社（即三菱商事、三井物產、住友商事、伊藤忠商事和丸紅），加上當地市場出現結構性轉變，企業業績擴大，日本經濟有望走出通縮，邁向溫和通脹。
《日經新聞》引述美銀證券日本股票首席策略師圷正嗣指，自2023年秋季以來，不斷有中南美的養老金基金前往日本進行新諮詢。他表示看到日本股市上漲至33年來最高點，這些站在中長期角度、尋找投資標的的基金紛紛開始「學習」，預計相關動向將成為進一步推高2024年日本股市的重要因素。
野村證券的首席股票策略師池田雄之輔更認為，漲價文化的滲透促使日本企業的利潤率改善。他指出如果這種觀念深入，可預期日經平均指數2024年11月「將站上4萬點大關」。
3大投資日股方法 散戶必學
投資市場看好日本後市發展，並不只是紙上談兵。香港散戶有3大方法可以增加日本市場的配置。
方法1：直接買入個股
基本上跟買港股、買美股一樣，散戶只要透過銀行或券商就可以買到日股，惟要留意自己所用的平台是否提供這項交易服務，例如滙豐銀行、耀才、輝立、華泰國際、盈透證券（IB）等等，也是可行的平台。至於近年受歡迎的富途，就只提供報價服務，不能夠買賣。
如果你用的平台不能買賣日股，你也可以考慮透過美國預託證券（ADR）、以類似美股的方式投資，例如任天堂、索尼（Sony）、本田（Honda）、瑞穗金融集團、武田藥品、三菱UFJ金融集團等等比較大型的個股，都有發行ADR。
方法2：買入交易所買賣基金（ETF）
除了個股，散戶也可以買入投資一籃子股票的ETF，不過在港上市的ETF選擇，只有華夏MSCI日本股票（美元對沖）ETF （03160） ，而且流動性不高，換手率僅0.653%，故建議從美股市場「搵食」，較熱門的選擇有以下這些：
|ETF
|頭號持倉
|管理費（％）
|近1年表現（%）
|近3年表現（%）
|入場費（港元）
|iShares MSCI日本ETF
（美：EWJ）
|0.5
|+19.21
|-0.82
|501.06
|WisdomTree日本股票匯率避險ETF
（美：DXJ）
|0.48
|+45.34
|+20.79
|708.37
|Xtrackers MSCI日本匯率避險股票ETF
（美：DBJP）
|0.47
|+37.91
|+13.6
|497.52
|Franklin FTSE日本避險ETF
（美：FLJH）
|0.09
|+38.76
|+14.12
|210.3
|華夏MSCI日本股票（美元對沖）ETF
（03160）
|0.5
|+37.38
|+13.3
|3,556
註：以2024年1月9日收市價計算
方法3：選擇強積金基金
無暇打理又想長線投資日本股市的讀者，也可以選擇MPF的日本股票基金，例如東亞、中銀保誠、宏利都有提供，其中宏利的MPF日本股票基金更是「長勝將軍」，無論長期或短期均跑贏同類型的亞洲股票基金。
|基金
|2023年表現（%）
|近3年每年平均（%）
|近5年每年平均（%）
|近10年每年平均（%）
|宏利MPF日本股票基金
|+24.82
|+6.67
|+8.95
|+6.22
|中銀保誠日本股票基金
|+21.74
|+2.99
|+6.12
|+2.6
|東亞 (強積金) 日本股票基金
|+21.72
|+2.8
|+7.27
|+3.7
|註︰數據截至2023年12月
資料來源︰積金評級
撰文︰黃正軒
本文最段更新日期：2024年1月10日
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欄名 : 調金遣帳