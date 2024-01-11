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【日本股市】日股升穿35,000點近34年高　當地分析師︰年底見4萬點！香港散戶3大入市方法

藍籌股 10:27 2024/01/11

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【日本股市】日經指數續創33年高　當地分析料11月上4萬關！　香港散戶3大入市方法

日本經濟「迷失30年」漸成事實。日經平均指數近日愈升愈有，於今天（1月11日）再升穿35,000點，是近34年來首次。有興趣投資日本市場、卻又不知從何入手的讀者，本文介紹3個香港散戶輕鬆入場的方法。

日本分析師︰年底見4萬點

日經平均指數2023年底以33,464點收市，全年走高28％，升幅是自2013年「安倍經濟學行情」（升57％）以來最高。隨着「股神」巴菲特近年押注並多次增持日本五大商社（即三菱商事、三井物產、住友商事、伊藤忠商事和丸紅），加上當地市場出現結構性轉變，企業業績擴大，日本經濟有望走出通縮，邁向溫和通脹。

《日經新聞》引述美銀證券日本股票首席策略師圷正嗣指，自2023年秋季以來，不斷有中南美的養老金基金前往日本進行新諮詢。他表示看到日本股市上漲至33年來最高點，這些站在中長期角度、尋找投資標的的基金紛紛開始「學習」，預計相關動向將成為進一步推高2024年日本股市的重要因素。

野村證券的首席股票策略師池田雄之輔更認為，漲價文化的滲透促使日本企業的利潤率改善。他指出如果這種觀念深入，可預期日經平均指數2024年11月「將站上4萬點大關」。

野村證券對日經平均指數的預測
時間2024年第一季2024年上半年2024年第四季
期末值35,000點37,000點38,000點
期間波動33,000～37,000點35,000～39,000點36,000～40,000點

3大投資日股方法　散戶必學

投資市場看好日本後市發展，並不只是紙上談兵。香港散戶有3大方法可以增加日本市場的配置。

方法1：直接買入個股

基本上跟買港股、買美股一樣，散戶只要透過銀行或券商就可以買到日股，惟要留意自己所用的平台是否提供這項交易服務，例如滙豐銀行、耀才、輝立、華泰國際、盈透證券（IB）等等，也是可行的平台。至於近年受歡迎的富途，就只提供報價服務，不能夠買賣。

如果你用的平台不能買賣日股，你也可以考慮透過美國預託證券（ADR）、以類似美股的方式投資，例如任天堂、索尼（Sony）、本田（Honda）、瑞穗金融集團、武田藥品、三菱UFJ金融集團等等比較大型的個股，都有發行ADR。

方法2：買入交易所買賣基金（ETF）

除了個股，散戶也可以買入投資一籃子股票的ETF，不過在港上市的ETF選擇，只有華夏MSCI日本股票（美元對沖）ETF （03160） ，而且流動性不高，換手率僅0.653%，故建議從美股市場「搵食」，較熱門的選擇有以下這些：

ETF頭號持倉管理費（％）近1年表現（%）近3年表現（%）入場費（港元）
iShares MSCI日本ETF
（美：EWJ）
  • 豐田Toyato（5.51%）
  • 索尼Sony（3.19%）
  • 三菱UFJ金融（2.76%）
  • 基恩斯Keyence（2.25%）
  • 東京威力科創（2.19%）
0.5+19.21-0.82501.06
WisdomTree日本股票匯率避險ETF
（美：DXJ）
  • JPY240205（12.56%）
  • JPY240205（12.56%）
  • JPY240205（12.56%）
  • JPY240205（12.56%）
  • 豐田Toyato（2.46%）
  • 三菱UFJ金融（2.4%）
  • 日本煙草產業（2.16%）
  • 三菱商事（1.53%）
  • 信越化學（1.37%）
0.48+45.34+20.79708.37
Xtrackers MSCI日本匯率避險股票ETF
（美：DBJP）
  • 豐田Toyato（5.13%）
  • 現金票據（日圓）（4.32%）
  • 索尼Sony（3.02%）
  • 三菱UFJ金融（2.58%）
  • 基恩斯Keyence（2.15%）
  • 東京威力科創（2.11%）
0.47+37.91+13.6497.52
Franklin FTSE日本避險ETF
（美：FLJH）
  • JPY240202（24.76%）
  • JPY240202（12.38%）
  • 豐田Toyato（3.3%）
  • 索尼Sony（1.67%）
  • 三菱UFJ金融（1.51%33）
  • 基恩斯Keyence（1.23%）
  • 東京威力科創（1.13%）
0.09+38.76+14.12210.3
華夏MSCI日本股票（美元對沖）ETF
（03160）
  • 豐田Toyato（5.47%）
  • 索尼Sony（3.22%）
  • 三菱UFJ金融（2.75%）
  • 基恩斯Keyence（2.3%）
  • 東京威力科創（2.24%）
0.5+37.38+13.33,556

註：以2024年1月9日收市價計算

相關報導︰對A股死心？中國散戶湧入日股ETF

方法3：選擇強積金基金

無暇打理又想長線投資日本股市的讀者，也可以選擇MPF的日本股票基金，例如東亞、中銀保誠、宏利都有提供，其中宏利的MPF日本股票基金更是「長勝將軍」，無論長期或短期均跑贏同類型的亞洲股票基金。

基金2023年表現（%）近3年每年平均（%）近5年每年平均（%）近10年每年平均（%）
宏利MPF日本股票基金+24.82+6.67+8.95+6.22
中銀保誠日本股票基金+21.74+2.99+6.12+2.6
東亞 (強積金) 日本股票基金+21.72+2.8+7.27+3.7
註︰數據截至2023年12月
資料來源︰積金評級

撰文︰黃正軒

本文最段更新日期：2024年1月10日

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