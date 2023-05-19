【日本股市】散戶3大方法投資日股　東證指數撲33年高位　捉緊長線發展潛力

無論各位讀者有沒有留意經濟新聞，相信對日本的泡沫經濟總略有耳聞。日本經濟的頹勢，令到當地投資市場於過去多年一直被投資者忽略。隨「股神」巴菲特押注日本五大商社（即三菱商事、三井物產、住友商事、伊藤忠商事和丸紅），加上當地市場出現結構性轉變，經濟持續以溫和步伐復蘇，有分析預期日本市場將「展開新一頁」，光明前景將重新吸引環球投資者視線。

富達國際日本投資主管鹿島美由紀（Miyuki Kashima）指出，環球投資組合普遍低配日本市場的情況已持續一段時間，因環球投資者對日本市場的誤解，印象仍停留在日本迷失數十年的經歷。但自2012年以來，日本經濟一直低調地穩步復蘇，企業盈利能力和資本回報出現結構性改善，惟這些轉變至今仍為市場所忽視，不少日股估值仍被低估，特別是在中小型股方面。

分析：逾半股份被低估 日股長線發展潛力大

她續表示，入境旅遊向來是日本經濟不可或缺的一部分，疫後以亞洲旅客為主的入境旅客回歸，加上積壓的消費需求及偏軟的日圓等短期利好因素，將為日本酒店業及零售業帶來更多商機，為日本經濟提供強勁推動力。

該行基金經理Dale Nicholls則稱，留意到日本企業增加派息及股票回購，使當地市場提供的總回報較其他已發展市場更吸引。相比之下，日本市場估值仍受壓，目前東證指數（TOPIX）內超過一半股份股價仍低於賬面價值。他相信，相關股份經過大幅調整後，個別具長線發展潛力股份正顯現吸引的風險回報。

3大投資日股方法 散戶必學

投資市場看好日本後市發展，並不只是紙上談兵。事實上，日本東證指數近日愈升愈有，直撲33年高位，擺脫「迷失30年」的陰霾。有興趣投資日本市場、卻又不知從何入手的讀者，可以透過以下3個方法輕鬆入場！

方法1：直接買入個股

基本上跟買港股、買美股一樣，散戶只要透過銀行或券商就可以買到日股，惟要留意自己所用的平台是否提供這項交易服務，例如滙豐銀行、耀才、輝立、華泰國際、盈透證券（IB）等等，也是可行的平台。至於近年受歡迎的富途，就只提供報價服務，不能夠買賣。

如果你用的平台不能買賣日股，你也可以考慮透過美國預託證券（ADR）、以類似美股的方式投資，例如任天堂、索尼（Sony）、本田（Honda）、瑞穗金融集團、武田藥品、三菱UFJ金融集團等等比較大型的個股，都有發行ADR。

方法2：買入交易所買賣基金（ETF）

除了個股，散戶也可以買入投資一籃子股票的ETF，不過在港上市的ETF選擇，只有華夏MSCI日本股票（美元對沖）ETF（03160），而且流動性不高，換手率僅0.37%，故建議從美股市場「搵食」，較熱門的選擇有以下這些：

ETF 五大持股 管理費（％） 今年以來表現（％） 近1年表現（%） 近3年表現（%） 入場費（港元） iShares MSCI日本ETF（美：EWJ） 豐田Toyato（4.32%）

索尼Sony（3.55%）

基恩斯Keyence（2.6%）

三菱UFJ金融（2.24%）

第一三共（1.79%） 0.5 +11.79 +9.26 +21.43 474.71 WisdomTree日本股票匯率避險ETF（美：DXJ） 豐田Toyato（4.27%）

三菱UFJ金融（3.77%）

三井住友金融集團（3.02%）

三菱商事（2.97%）

日本煙草產業（2.73%） 0.48 +20.28 +27.64 +86.64 597.64 Xtrackers MSCI日本匯率避險股票ETF（美：DBJP） 現金和現金等價物（4.35%）

豐田Toyato（4.17%）

索尼Sony（3.43%）

基恩斯Keyence（2.52%）

三菱UFJ金融（2.16%） 0.46（含0.01非管理費用） +20.75 +23.83 +63.76 452.56 Franklin FTSE日本避險ETF（美：FLJH） 豐田Toyato（4.14%）

索尼Sony（2.97%）

基恩斯Keyence（2.22%）

三菱UFJ金融（1.84%）

第一三共（1.62%） 0.09 +19.50 +22.13 +62.26 226.43 華夏MSCI日本股票（美元對沖）ETF（03160） 豐田Toyato（4.18%）

索尼Sony（3.43%）

基恩斯Keyence（2.54%）

三菱UFJ金融（2.16%）

第一三共（1.73%） 0.5 +18.89 +21.14 +62.00 3,112

註：以5月18日收市價計算

方法3：選擇強積金基金

無暇打理又想長線投資日本股市的讀者，也可以選擇MPF的日本股票基金，例如東亞、中銀保誠、宏利都有提供，其中宏利的MPF日本股票基金更是「長勝將軍」，無論長期或短期均跑贏同類型的亞洲股票基金。

基金 今年以來表現（%） 近1年表現（%） 近3年每年平均（%） 近5年每年平均（%） 近10年每年平均（%） 東亞MPF日本股票基金 +9.68 +6.59 +7.40 +1.36 +3.42 中銀保誠日本股票基金 +7.96 +5.56 +6.83 +0.11 +1.78 宏利MPF日本股票基金 +7.41 +7.21 +9.50 +1.71 +5.11 註︰數據截至今年4月

資料來源︰積金評級

撰文︰HKET理財組

【高息產品】5厘回報退休組合、近30項投資任你揀！10項回報超過10%！

忘記阿里巴巴吧！基金經理都在增持這4大版塊、15隻中資股

【報稅2023】綠色炸彈來襲！未收到報稅表點算好？｜報稅前應注意的5大事項

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】下半年經濟將陷入衰退？ 「股債雙殺」後會否迎來反彈？資本集團陳婉貞及中銀香港梁美怡解構最新投資部署

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App