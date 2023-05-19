【日本股市】散戶3大方法投資日股　東證指數撲33年高位　捉緊長線發展潛力

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【基金經理買啲咩？】「最擁擠交易」係買這個板塊 持倉升至近3年半高
無論各位讀者有沒有留意經濟新聞，相信對日本的泡沫經濟總略有耳聞。日本經濟的頹勢，令到當地投資市場於過去多年一直被投資者忽略。隨「股神」巴菲特押注日本五大商社（即三菱商事、三井物產、住友商事、伊藤忠商事和丸紅），加上當地市場出現結構性轉變，經濟持續以溫和步伐復蘇，有分析預期日本市場將「展開新一頁」，光明前景將重新吸引環球投資者視線。
富達國際日本投資主管鹿島美由紀（Miyuki Kashima）指出，環球投資組合普遍低配日本市場的情況已持續一段時間，因環球投資者對日本市場的誤解，印象仍停留在日本迷失數十年的經歷。但自2012年以來，日本經濟一直低調地穩步復蘇，企業盈利能力和資本回報出現結構性改善，惟這些轉變至今仍為市場所忽視，不少日股估值仍被低估，特別是在中小型股方面。
分析：逾半股份被低估 日股長線發展潛力大
她續表示，入境旅遊向來是日本經濟不可或缺的一部分，疫後以亞洲旅客為主的入境旅客回歸，加上積壓的消費需求及偏軟的日圓等短期利好因素，將為日本酒店業及零售業帶來更多商機，為日本經濟提供強勁推動力。
該行基金經理Dale Nicholls則稱，留意到日本企業增加派息及股票回購，使當地市場提供的總回報較其他已發展市場更吸引。相比之下，日本市場估值仍受壓，目前東證指數（TOPIX）內超過一半股份股價仍低於賬面價值。他相信，相關股份經過大幅調整後，個別具長線發展潛力股份正顯現吸引的風險回報。
3大投資日股方法 散戶必學
投資市場看好日本後市發展，並不只是紙上談兵。事實上，日本東證指數近日愈升愈有，直撲33年高位，擺脫「迷失30年」的陰霾。有興趣投資日本市場、卻又不知從何入手的讀者，可以透過以下3個方法輕鬆入場！
方法1：直接買入個股
基本上跟買港股、買美股一樣，散戶只要透過銀行或券商就可以買到日股，惟要留意自己所用的平台是否提供這項交易服務，例如滙豐銀行、耀才、輝立、華泰國際、盈透證券（IB）等等，也是可行的平台。至於近年受歡迎的富途，就只提供報價服務，不能夠買賣。
如果你用的平台不能買賣日股，你也可以考慮透過美國預託證券（ADR）、以類似美股的方式投資，例如任天堂、索尼（Sony）、本田（Honda）、瑞穗金融集團、武田藥品、三菱UFJ金融集團等等比較大型的個股，都有發行ADR。
方法2：買入交易所買賣基金（ETF）
除了個股，散戶也可以買入投資一籃子股票的ETF，不過在港上市的ETF選擇，只有華夏MSCI日本股票（美元對沖）ETF（03160），而且流動性不高，換手率僅0.37%，故建議從美股市場「搵食」，較熱門的選擇有以下這些：
|ETF
|五大持股
|管理費（％）
|今年以來表現（％）
|近1年表現（%）
|近3年表現（%）
|入場費（港元）
|iShares MSCI日本ETF（美：EWJ）
|
|0.5
|+11.79
|+9.26
|+21.43
|474.71
|WisdomTree日本股票匯率避險ETF（美：DXJ）
|
|0.48
|+20.28
|+27.64
|+86.64
|597.64
|Xtrackers MSCI日本匯率避險股票ETF（美：DBJP）
|
|0.46（含0.01非管理費用）
|+20.75
|+23.83
|+63.76
|452.56
|Franklin FTSE日本避險ETF（美：FLJH）
|
|0.09
|+19.50
|+22.13
|+62.26
|226.43
|華夏MSCI日本股票（美元對沖）ETF（03160）
|
|0.5
|+18.89
|+21.14
|+62.00
|3,112
註：以5月18日收市價計算
方法3：選擇強積金基金
無暇打理又想長線投資日本股市的讀者，也可以選擇MPF的日本股票基金，例如東亞、中銀保誠、宏利都有提供，其中宏利的MPF日本股票基金更是「長勝將軍」，無論長期或短期均跑贏同類型的亞洲股票基金。
|基金
|今年以來表現（%）
|近1年表現（%）
|近3年每年平均（%）
|近5年每年平均（%）
|近10年每年平均（%）
|東亞MPF日本股票基金
|+9.68
|+6.59
|+7.40
|+1.36
|+3.42
|中銀保誠日本股票基金
|+7.96
|+5.56
|+6.83
|+0.11
|+1.78
|宏利MPF日本股票基金
|+7.41
|+7.21
|+9.50
|+1.71
|+5.11
|註︰數據截至今年4月
資料來源︰積金評級
撰文︰HKET理財組
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欄名 : 理財學堂