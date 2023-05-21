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限時主題自助餐︰西班牙黑毛豬及黑松露、即日至7月2日

精明消費 13:00 2023/05/21

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黑毛豬豐富的油脂和肉質，帶來濃郁的口感和深厚的豬肉香味，令人一試難忘。黑毛豬的豐富風味讓人一口接一口，港威酒店Three on Canton由即日至7月2日，推出西班牙黑毛豬及黑松露主題自助晚餐（成人$698起/位、小童$498起/位），大廚炮製一系列香濃惹味的黑毛豬及黑松露美食，相當豐富。自助餐盛宴以一系列滋味前菜和沙律揭開序幕。

    點擊圖片放大

風乾24個月西班牙黑毛豬火腿，每晚新鮮即切火腿油香滿溢，充滿果仁幽香；另備多款配菜，如雜菜沙律、乾果、蜜瓜、無花果醬及蒜蓉包等供食客自由拼配。甘香濃郁的黑毛豬凍肉批、煙熏火腿配密瓜及黑松露油，還有青檸松露油帶子刺身和黑松露烤梨子水牛芝士沙律等。

熱葷方面，包括有肉香細膩的番茄黑橄欖燴黑毛豬和橙香烤黑毛豬頸肉，以及散發着陣陣濃郁松露香氣的黑松露海鮮酥盒、黑松露蘑菇意大利飯和意式芝士煎雞柳配野菇黑松露汁等，款款均令人難以抗拒。

亮點菜式 精緻甜品

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另外，即切的香烤黑毛豬鞍，可說是自助餐中的一大亮點，大廚先將黑毛豬以香草及白酒等材料醃製24小時，再以慢煮方式烹調，令肉質保持細嫩多汁，簡單配以雜菜和黑松露汁，已教人垂涎。

除了以上西班牙黑毛豬和黑松露主打菜式外，餐廳亦提供各式美食，包括海鮮冷盤、即開生蠔、日式刺身壽司、印度咖喱、中式美饌和西式熱葷等。不能錯過的還有餐廳招牌菜如黑松露車打芝士噴泉、黑松露芝士意大利粉和即切片皮鴨等。食客更可到甜品區盡情享用精緻甜品，以及Haagen-Dazs雪糕，為整頓盛宴以甜蜜作結。

Three on Canton

地址：尖沙咀廣東道13號海港城港威酒店3樓

電話：2113 7828、WhatsApp 5217 6428

作者、責任編輯：招美寶

【原文:港威酒店推出 西班牙黑毛豬+黑松露主題自助晚餐(收費文章)】

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