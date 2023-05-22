  • 32°C
香港時間 : 2023522日 (週一) 14:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

5大熱門留學地點　讀書兼移民方法一覽　低門檻地方有咩選擇？

個人增值 13:54 2023/05/22

分享：

分享：

香港中學文憑考試（DSE）終於完結！即使成績要等7月19日才會揭盅，但相信應屆考生及家長都會趁中間這段時間，部署未來升學的方向和道路。5大港人熱門留學地點當中，學生若想讀書兼申請移民，門檻較低的地方有何選擇？申請者有甚麼細節要留意？

1. 加拿大

    點擊圖片放大

加拿大政府近年不斷放寬移民政策，積極吸納移民以填補當地勞動力。有意到加拿大升學的學生，可以利用「港人救生艇計劃」當中的Stream A申請加拿大的永久居留權，門檻極低。要留意計劃的截止日期為2026年8月31日，暫未知道往後會否調整。若希望憑此方法獲取加拿大身份的學生，必須在限期前畢業兼「入紙」申請。

由於加拿大的學士課程修業時間3至4年不等，意味入讀4年制學士課程的學生，就未必符合「港人救生艇計劃」；如果入讀3年制，則以今年9月入學為「大限」。若是2年制文憑課程，就需要在明年秋季入學，才有可能趕及申請。

申請條件包括：

1. 持有香港特區護照／英國國民（海外）護照（BNO）

2. 在加拿大政府認可的院校（DLI）畢業：

  • 學位課程（學士／碩士／博士）
  • 2年或以上文憑課程
  • 1年或以上學士後課程／文憑／證書

3. 於加拿大境內完成最少50%的課程

在加拿大要賺幾多錢才能買樓？溫哥華年收入22萬加元才可做業主

移民大增 加拿大平均租金升穿2000加元 新租戶平均升29%

2. 英國

    點擊圖片放大

因應英國政府放寬BNO簽證的申請資格，容許1997年7月1日或之後出生、年滿18歲及父母其中一方持有BNO的香港人申請，意味留學生可憑BNO「5+1」途徑移民。只要留學生以BNO簽證在英國逗留5年，就可以申請永久居留資格；再逗留1年可申請入籍。

一般而言，英國大學就讀年期為3年，部分科目或蘇格蘭地區則為4年制。換言之，赴英留學生在畢業後工作或繼續升學1至2年，就可以申請英國身份；多住1年更可以申請英國護照入籍。

不過要留意，以BNO簽證申請身份設離境日數限制，詳情可見下表或瀏覽英國政府網站

申請年數 身份 離境日數限制（每年）
第1至5年 BNO簽證 90或180日
第6年 永久居留（Indefinite Leave to Remain） 90日
第7年 英國公民（British Citizenship）

房屋供不應求 英國平均租金升至近1,200英鎊 按年升10%

逾六成英國人憂通脹影響財產繼承 長壽、徵稅亦令遺產縮水

3. 澳洲

相比起上述兩個國家，澳洲不算可以單憑讀書申請移民，而是一個移民的踏腳石。只要你50歲前在澳洲成功畢業，就可以申請畢業生簽證「Temporary Graduate visa （subclass 485）」，可在當地居留、工作及讀書。

申請人須符合以下最低要求：

50歲或以下；

持有學生簽證；

符合澳洲學業要求（包括教學語言為英文、完成所有課程及該課程受當局認可等）

完成的學歷為學位或以上；

符合英語能力要求；及其他等。

不過這簽證屬短暫性質，如果想移民到澳洲，就可以在逗留滿4年的時候申請「獨立技術移民簽證（189）」，獲得當地永久居留權； 如果是悉尼、墨爾本和布里斯本以外的「偏遠地區」，則須住滿3年便可申請「偏遠地區技術移民永久居留簽證（191）」獲取永久居留權。

【移居澳洲】住房擔保計劃擴大範圍 首期低至5%！永居移民適用、可與朋友合夥買樓

澳洲樓市現復蘇跡象 分析指U型反彈尚早

4. 台灣

台灣的情況跟澳洲相似，不能單靠讀書申請移民，不過畢業生可循2個方法申請移居當地，分別是在畢業後留台工作，或畢業後回港工作。

  • 畢業後留台工作

申請人在台灣升學畢業後，台灣政府會採用「評點配額制」以計分方式審批僑生留台的工作資格，包括學歷、國語及外語能力、他國成長經驗等8個項目，只要分數滿70分，而受聘的平均月薪須達約38,000元新台幣，即約9,513港元，才能獲准留台工作。

申請人期間須在留台工作、居留連續滿5年的香港人，每年在台灣居住超過183日，而且平均月入超過當地基本工資，於第5年月薪達42,000新台幣（約10,500港元）就可以申請定居。

  • 畢業後回港工作2年

申請人在台灣升學畢業後，回香港或澳門工作滿2年，可經HF169申請在當地居留。申請人須提供在港工作證明、在台保證人等資料，居留滿1年（1年內得出境30日，出境次數不予限制）或連續居留滿2年且每年在台居住270日以上，即可申請在當地定居。

5. 美國

    點擊圖片放大

儘管美國受留學生歡迎，其實學生簽證是無法獲取居留權，想移民美國的學生就要多行一步，考慮技術移民。留學生畢業後，如果獲聘請就可以申請H-1B簽證（每年續簽），累計持有4年後便可以申請成為美國永久居民（綠卡），不過還要經過多重複雜的程序。因此，如果從移民角度出發考慮，美國未必是一個好選擇。

 

【ET財智Talk】下半年經濟將陷入衰退？ 「股債雙殺」後會否迎來反彈？資本集團陳婉貞及中銀香港梁美怡解構最新投資部署　

ET財智Talk
【ET財智Talk】下半年經濟將陷入衰退？ 「股債雙殺」後會否迎來反彈？資本集團陳婉貞及中銀香港梁美怡解構最新投資部署　

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 移民攻略

最新專欄文章 更多

在加拿大要賺幾多錢才能買樓？溫哥華年收入22萬加元才可做業主
2023/05/11
在加拿大要賺幾多錢才能買樓？溫哥華年收入22萬加元才可做業主
【移居澳洲】住房擔保計劃擴大範圍 首期低至5%！永居移民適用、可與朋友合夥買樓
2023/05/09
【移居澳洲】住房擔保計劃擴大範圍 首期低至5%！永居移民適用、可與朋友合夥買樓
房屋供不應求 英國平均租金升至近1,200英鎊 按年升10%
2023/05/06
房屋供不應求 英國平均租金升至近1,200英鎊 按年升10%
移民大增 加拿大平均租金升穿2000加元 新租戶平均升29%
2023/05/03
移民大增 加拿大平均租金升穿2000加元 新租戶平均升29%
新加坡樓市「加辣」背後︰中國富豪湧入豪擲狂買 本地人嘆房價物價高、難維生
2023/04/28
新加坡樓市「加辣」背後︰中國富豪湧入豪擲狂買 本地人嘆房價物價高、難維生
財務自由 簽證 博士 碩士 學士 大學 經濟 蘇格蘭 畢業 移民

下一篇文章

【ET財智Talk】人民幣滙價會否繼續下跌？ 拆息高、港元強將持續多久？對股市有何啓示？ 鴻鵠資產陸庭龍為你分析解構　今晚8時見！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

80後月入4萬　每年股息收入16萬、物業已40年樓齡　應否賣樓買股票?
80後月入4萬　每年股息收入16萬、物業已40年樓齡　應否賣樓買股票?
帛金都有公價？出席喪禮俾$101被要求「加碼」　殯儀負責人︰沒公價只要求是1字尾　有咩原因？
帛金都有公價？出席喪禮俾$101被要求「加碼」　殯儀負責人︰沒公價只要求是1字尾　有咩原因？
【ET財智Talk】人民幣滙價會否繼續下跌？ 拆息高、港元強將持續多久？對股市有何啓示？ 鴻鵠資產陸庭龍為你分析解構　今晚8時見！
【ET財智Talk】人民幣滙價會否繼續下跌？ 拆息高、港元強將持續多久？對股市有何啓示？ 鴻鵠資產陸庭龍為你分析解構　今晚8時見！
【報稅2023】綠色炸彈來襲！未收到報稅表點算好？｜報稅前應注意的5大事項
【報稅2023】綠色炸彈來襲！未收到報稅表點算好？｜報稅前應注意的5大事項
全身名牌反而顯窮？真正「隱形富豪」穿著　全身都找不到牌子標籤
全身名牌反而顯窮？真正「隱形富豪」穿著　全身都找不到牌子標籤
Bill Gates對年輕人的5項忠告︰生活比工作重要、選擇能解決問題的工作
Bill Gates對年輕人的5項忠告︰生活比工作重要、選擇能解決問題的工作
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款