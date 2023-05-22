5大熱門留學地點　讀書兼移民方法一覽　低門檻地方有咩選擇？

香港中學文憑考試（DSE）終於完結！即使成績要等7月19日才會揭盅，但相信應屆考生及家長都會趁中間這段時間，部署未來升學的方向和道路。5大港人熱門留學地點當中，學生若想讀書兼申請移民，門檻較低的地方有何選擇？申請者有甚麼細節要留意？

1. 加拿大

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加拿大政府近年不斷放寬移民政策，積極吸納移民以填補當地勞動力。有意到加拿大升學的學生，可以利用「港人救生艇計劃」當中的Stream A申請加拿大的永久居留權，門檻極低。要留意計劃的截止日期為2026年8月31日，暫未知道往後會否調整。若希望憑此方法獲取加拿大身份的學生，必須在限期前畢業兼「入紙」申請。

由於加拿大的學士課程修業時間3至4年不等，意味入讀4年制學士課程的學生，就未必符合「港人救生艇計劃」；如果入讀3年制，則以今年9月入學為「大限」。若是2年制文憑課程，就需要在明年秋季入學，才有可能趕及申請。

申請條件包括： 1. 持有香港特區護照／英國國民（海外）護照（BNO） 2. 在加拿大政府認可的院校（DLI）畢業： 學位課程（學士／碩士／博士）

2年或以上文憑課程

1年或以上學士後課程／文憑／證書 3. 於加拿大境內完成最少50%的課程

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2. 英國

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因應英國政府放寬BNO簽證的申請資格，容許1997年7月1日或之後出生、年滿18歲及父母其中一方持有BNO的香港人申請，意味留學生可憑BNO「5+1」途徑移民。只要留學生以BNO簽證在英國逗留5年，就可以申請永久居留資格；再逗留1年可申請入籍。

一般而言，英國大學就讀年期為3年，部分科目或蘇格蘭地區則為4年制。換言之，赴英留學生在畢業後工作或繼續升學1至2年，就可以申請英國身份；多住1年更可以申請英國護照入籍。

不過要留意，以BNO簽證申請身份設離境日數限制，詳情可見下表或瀏覽英國政府網站：

申請年數 身份 離境日數限制（每年） 第1至5年 BNO簽證 90或180日 第6年 永久居留（Indefinite Leave to Remain） 90日 第7年 英國公民（British Citizenship） ／

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3. 澳洲

相比起上述兩個國家，澳洲不算可以單憑讀書申請移民，而是一個移民的踏腳石。只要你50歲前在澳洲成功畢業，就可以申請畢業生簽證「Temporary Graduate visa （subclass 485）」，可在當地居留、工作及讀書。

申請人須符合以下最低要求： 50歲或以下； 持有學生簽證； 符合澳洲學業要求（包括教學語言為英文、完成所有課程及該課程受當局認可等） 完成的學歷為學位或以上； 符合英語能力要求；及其他等。

不過這簽證屬短暫性質，如果想移民到澳洲，就可以在逗留滿4年的時候申請「獨立技術移民簽證（189）」，獲得當地永久居留權； 如果是悉尼、墨爾本和布里斯本以外的「偏遠地區」，則須住滿3年便可申請「偏遠地區技術移民永久居留簽證（191）」獲取永久居留權。

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4. 台灣

台灣的情況跟澳洲相似，不能單靠讀書申請移民，不過畢業生可循2個方法申請移居當地，分別是在畢業後留台工作，或畢業後回港工作。

畢業後留台工作

申請人在台灣升學畢業後，台灣政府會採用「評點配額制」以計分方式審批僑生留台的工作資格，包括學歷、國語及外語能力、他國成長經驗等8個項目，只要分數滿70分，而受聘的平均月薪須達約38,000元新台幣，即約9,513港元，才能獲准留台工作。

申請人期間須在留台工作、居留連續滿5年的香港人，每年在台灣居住超過183日，而且平均月入超過當地基本工資，於第5年月薪達42,000新台幣（約10,500港元）就可以申請定居。

畢業後回港工作2年

申請人在台灣升學畢業後，回香港或澳門工作滿2年，可經HF169申請在當地居留。申請人須提供在港工作證明、在台保證人等資料，居留滿1年（1年內得出境30日，出境次數不予限制）或連續居留滿2年且每年在台居住270日以上，即可申請在當地定居。

5. 美國

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儘管美國受留學生歡迎，其實學生簽證是無法獲取居留權，想移民美國的學生就要多行一步，考慮技術移民。留學生畢業後，如果獲聘請就可以申請H-1B簽證（每年續簽），累計持有4年後便可以申請成為美國永久居民（綠卡），不過還要經過多重複雜的程序。因此，如果從移民角度出發考慮，美國未必是一個好選擇。

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