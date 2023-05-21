【理財最前線】懶人管理支出 iPhone免解鎖記帳理財工具 一眼看清開支 精明消費 09:30 2023/05/21 分享： 分享： 常常不知不覺把錢花光? 明明有不少手機記帳及理財App，因為看似複雜而懶得使用? 現在不用解鎖手機，也可一鍵記帳!今集《理財最前線》，教你每日輕鬆管理支出、 及App整理小技巧，保持理財紀律! 理財最前線 懶人管理支出 iPhone免解鎖記帳理財工具 一眼看清開支收入 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 理財最前線 最新專欄文章 更多 【北上消費】高鐵出行、隱藏車票買法更優惠? 一張慳$70教學 2023/05/14 【北上消費】高鐵出行、隱藏車票買法更優惠? 一張慳$70教學 【理財最前線】$5000台幣消費金攻略 住宿折抵／消費優惠點揀好？ 2023/05/07 【理財最前線】$5000台幣消費金攻略 住宿折抵／消費優惠點揀好？ 黃金周北上食玩？內地外賣叫車APP、香港號碼都用得 │ 教你點用+注意事項 2023/04/30 黃金周北上食玩？內地外賣叫車APP、香港號碼都用得 │ 教你點用+注意事項 北上消費匯錢「不求人」 無內地戶口 簡單一招、為電子錢包增值人民幣 2023/04/23 北上消費匯錢「不求人」 無內地戶口 簡單一招、為電子錢包增值人民幣 消費券撞正交通津貼 八達通拎唔足$3000？ 一招check實唔會漏 2023/04/16 消費券撞正交通津貼 八達通拎唔足$3000？ 一招check實唔會漏 儲蓄 網絡保安 移動裝置 人工智能 數碼轉型 電子支付 電玩手遊 手機Apps 科技產品 iPhone