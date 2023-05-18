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【史上最貴聖經】成交價近3億、1100年歷史！全球最古老、最完整希伯來聖經手抄珍本

個人增值 18:18 2023/05/18

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聖經是有過千年歷史的宗教歷史意義在內，一本能夠流傳上千年、作為珍貴手稿之一的希伯來聖經，可謂世界之寶。近日一本已有1100年歷史的全球最古老的、最完整的希伯來聖經——沙遜抄本（Codex Sassoon）以近3億港元成交，即看看天價聖經的花落誰家。

The Codex Sassoon 以3810萬美元成交（近3億港元）

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捐贈予猶太民族博物館

這是拍賣會史上成交金額最高的珍貴手稿之一。沙遜抄本歷史可以追溯到9世紀末至10世紀初，是迄今為止發現最古老、最完整的希伯來聖經。它於紐約蘇富比拍賣會上拍槌，以史無前例的聖經天價、3810萬美元（約2億9749萬港元）成交。據悉，買家是美國駐羅馬尼亞前大使摩西（Alfred H. Moses），購得此聖經後打算捐贈給以色列特拉維夫的猶太民族博物館。「沙遜抄本」估價落在3000萬到5000萬美元間，據彭博報道，摩西表示沒想過自己可以投到這珍品，「我以為價格會落在4000萬至5000萬美元之間」。

破比爾·蓋茲收藏記錄

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此次拍賣成交價超越了1994年達文西的科學作品抄本《萊斯特手稿》（Codex Leicester）的3080萬美元（2.4億港元），成為歷史上價格最高的書籍之一。萊斯特手稿當時的買家是微軟創辦人比爾·蓋茲（Bill Gates）、不過，美國憲法一份早期副本，由Ken Griffin於2021年以4300萬（約3億3578萬港元）美元購買的紀錄，就未被刷新。

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難以準確定價

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沙遜抄本有1100年歷史，是以前身的擁有者David Solomon Sassoon（1880-1942年）的名字命名，他是薩斯恩家族的收藏家和成員，其中包括希伯來聖經的所有24冊；當中缺少一些創世紀的頁面。據信它起源於以色列或敘利亞，共有396張羊皮紙。考慮到它的高齡（約900年）和接近完整的程度，進行準確的定價非常困難。

成功入手感巨大興奮

抄本的買家美國駐羅馬尼亞前大使摩西，約在拍賣三周之前以3250萬美元的不可撤銷出價，意味著如果價格超過這個金額，他將獲得預先安排的總額折扣。他表示，能夠購買這份最古老的希伯來聖經，將其賦予猶太人民，永久保存並公開展示，是一種巨大的興奮。

撰文︰HKET理財組

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