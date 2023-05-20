【北上優惠】港人深圳交通優惠！巴士、地鐵、停車場都有得慳

通關後許多港人經常前往深圳工作、休閑，少不了在當地乘坐巴士、地鐵或駕駛私家車，下面將為大家介紹一些深圳交通的優惠活動，幫你在路上聰明省錢（本文中的金額單位「元」均指人民幣）。

内地支付寶

積分兌1元地鐵乘車紅包

Alipay HK已能將人民幣匯款至內地支付寶帳戶，現在要使用内地支付寶中的一些優惠就變得更方便了。以200積分兌換1元地鐵乘車紅包後，乘坐深圳地鐵，刷支付寶深圳通乘車碼/深圳地鐵乘車碼付費時，可以自動抵扣1元。優惠範圍涵蓋中國多座城市，大灣區同時參與此活動的城市有深圳、廣州、東莞、佛山。需注意，此優惠限已實名認證的用戶參加，同一用戶每月限兌1次，兌換後7日（7*24小時）内有效；每日供應4.5萬份，兌完爲止。

兌換方法：

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支付寶深圳通乘車碼方法：

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如何獲得支付寶積分？平時使用支付寶進行線上購物、線下付款等活動時都會獲得積分回贈，每日簽到、做任務等也有獎勵積分，很容易賺滿200積分。

支付寶每日簽到領積分方法：

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雲支付

雲閃付是銀聯聯合多間中國商業銀行、支付機構推出的流動支付App，使用範圍覆蓋内地、港澳，可以綁定香港20多間銀行發行的銀聯信用卡和借記卡，包括中銀香港、滙豐銀行、恆生銀行、東亞銀行等，也支援Tap&Go簽名預付費卡。雲閃付使用功能和場景與支付寶相似，當前在深圳有公共交通出行和私家車泊車兩項優惠。

0.5元買巴士地鐵9折周票優惠

即日起至2023年6月30日，用户實名綁定內地及香港、澳門地區發行的銀聯實體卡，以0.5元購買出行周票，票卡生效後，在7日（7*24小時）有效期內，使用雲閃付乘車碼乘坐深圳巴士、地鐵，可在已享受深圳通乘車碼優惠的基礎上，享受實際地鐵乘車費9折、巴士5.85-7.2折優惠，優惠金額2元封頂。

需注意，此優惠僅限銀聯卡作為默認扣款卡時享受。雲閃付APP內補繳不享受優惠。單用户單日限享1次優惠，每日首1筆享受優惠，累計7次。單用户同一時間僅可有一張生效中的票卡。每日發售票卡1.3萬張。有效期及可使用次數可在：「雲閃付APP-出行-優惠乘車-我的優惠」中查詢。

購買方法：

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雲閃付深圳通乘車碼開通方法：

▲ 1. 定位深圳市，點擊首頁「出行」

▲ 2. 勾選協議，點擊「立即開通」

▲ 3. 確認授權

▲ 4.勾選「同意」，點擊「開通」

▲ 5. 輸入支付密碼

▲ 6. 開通成功

港澳車輛内地泊車優惠

粵港、粵澳雙牌車，或澳門單牌車車主，在雲閃付APP內開通「無感停車」功能（開通方式及優惠詳情見銀聯深圳微信公衆號文章），使用雲閃付在內地尋找附近停車場、離場自動支付，享有泊車費優惠。

即日起至2023年6月30日，首筆優惠可享最低1元泊車，封頂減30元；另有5次單筆滿10元立減5元優惠。中國大陸以外地區發行的銀聯信用卡可參加活動。

需注意，首筆最惠1元泊車細則為：31元以下的交易，可享立減至1元優惠；31元以上的交易，固定減去30元，單卡活動期内享1次優惠。單筆滿10元減5元優惠，單卡活動期内限享受5次優惠。兩種活動優惠金額不叠加，單筆交易只可享受一種形式的優惠。

以下兩種優惠渠道，各需有内地手機號、内地收貨地址或内地銀行卡，因此獲取難度較大，適合長期居留深圳的港人。

深圳地鐵實體次卡

在深圳長期居留，或頻繁前往深圳、需要坐長時間地鐵的的港人，還可以考慮實體的地鐵次卡。

在深圳地鐵的官方微信小程序「深鐵商城」，有10次、20次、30次、50次、60次的多種紀念票次卡可選擇，平均每次6-7.93元，有效期一般長達一年以上；若有秒殺價的優惠活動，價格更低。

不過，通過此官方渠道購買需要用微信支付，僅支持快遞配送至内地地區，難度較高。如果沒有内地親友幫忙接收，可以用深圳口岸快遞驛站代收，在進入口岸後前往取貨；若希望在香港收貨，則需要自行轉運。

購買方法：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

深圳通App

如果有内地手機號，可以注冊登錄深圳地鐵流動程式「深圳通」，查看App首頁「權益碼」板塊不時推出的乘車優惠。不過這些活動多面向内地銀行卡，目前正有農行0.06元購3元乘車權益碼和一網通0.01元購1元乘車權益碼2個内地銀行卡優惠。

農行0.06元購3元乘車權益碼

活動日期：2023年4月8日-5月31日。

活動對象：中國農業銀行App深圳用户

購買規則：使用中國農業銀行App「農銀快e付」

（僅限農行借記卡或農行數字人民幣錢包），可享0.06元購買3元權益碼優惠，活動期間每個深圳中國農業銀行用户限購買一次，不可退換，數量有限，先到先得。

使用有效期：權益碼購買後立即可用，10日內有效（含購買當日），逾期作廢。

使用規則：點擊權益碼「立即使用」即可獲取乘車二維碼，乘車前需按指引開通第三方免密支付。不限制使用次數，至權益碼金額消耗完畢。單筆優惠金額無上限。

扣費規則：使用權益碼乘坐深圳市巴士或地鐵可全額抵扣乘車費用，若單次乘車費用大於權益碼餘額，剩餘費用將從開通的免密支付渠道扣除（不限制代扣渠道）。

購買方法：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2 一網通0.01元購1元乘車權益碼

活動日期：即日起-6月30日

活動對象：招商銀行一網通支付

購買規則：使用「一網通支付」可在深圳通App內，享受0.01元購1張1元權益碼優惠，同一手機號用户限購一次，不可退換。

使用有效期：權益碼購買後立即可用，10日內有效（含購買當日），逾期作廢。

使用規則：點擊權益碼「立即使用」即可獲取乘車二維碼，乘車前需按指引開通第三方免密支付。

扣費規則：使用權益碼乘坐深圳市巴士或地鐵可全額抵扣乘車費用，若單次乘車費用大於權益碼餘額，剩餘費用將從開通的免密支付渠道扣除（不限制代扣渠道）。

購買方法：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

撰文︰HKET理財組

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