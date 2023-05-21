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【日本好去處】夢幻夜燈匯演迎盛夏　豪斯登堡「光與運河」不容錯過

精明消費 15:00 2023/05/21

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位於九州長崎的主題樂園豪斯登堡，將於7月起舉行夏季特備活動「光與運河的夏日節目」，屆時將會放上大量天燈，亦首次在河邊設置露台位，並有向日葵盛放，加上海灣派對、光之王國及煙花大會等，暑假去九州不容錯過。

「光與運河的夏日節目」將由7月7日至9月10日舉行，最矚目是世界首個「Spectacle Lantern Night Show」，在歐洲街道上演一場夜燈匯演。燈籠會在水面上升起，在夜空之中漂浮，加上華麗壯觀的投影、音樂及特製煙花配合，場面夢幻。

而在河邊的餐廳亦會首度開設「運河Terrace Bar」，旅客可以在室外的露台上，一邊欣賞美景、享受貢多拉藝人的現場音樂表演，一邊品嘗美酒及美食，氣氛如身在威尼斯。

豪斯登堡最著名的花海，夏天會換上向日葵，廣闊的花田上共有兩萬朵，與蔚藍的夏日天空及風車相對，田園風景如畫般美麗。另外還有海灣夜騷、光之王國燈飾、花火大會以及可邊看煙花邊玩水的花園泳池等多項晚間活動。

    點擊圖片放大

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

豪斯登堡

地址：長崎縣佐世保市豪斯登堡町1-1

入場費：成人7,000日圓（約404港元） 中學生6,000日圓（約346港元）

兒童4,600日圓（約265港元）

學齡前兒童3,500日圓（約202港元）

長者5,000日圓（約288港元）

網址：www.huistenbosch.co.jp

作者、責任編輯：張頌婷

【原文：九州豪斯登堡夏祭活動 首度放天燈設河畔酒吧（收費文章）】

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