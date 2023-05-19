【今日消費優惠】Subway感謝日、指定分店買1送1｜老虎堂泰奶茶第𝟮杯半價

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.Subway：土瓜灣店 感謝日 買1送1

Subway土瓜灣店現在感謝顧客，買一送一優惠讓你和家人或朋友一起品嚐美味:

2.老虎堂泰奶茶第𝟮杯半價(限時三日)

夏天最適合喝清涼奶茶了！老虎堂現在推出泰奶茶第二杯半價的優惠，和朋友一起品嚐美味的泰奶茶，消暑解渴。在19/5、20/5、21/5，限時三日，凡是購買老虎堂泰奶茶，就享有第𝟮杯半價。

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3. AEON夏日泳裝巡禮7折起

夏天快到了，準備好去海灘享受陽光和沙灘了嗎？AEON推出夏日泳裝巡禮，享受海灘時尚的同時能享受7折優惠，貨品低至$15，即看優惠詳情:

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【ET財智Talk】下半年經濟將陷入衰退？ 「股債雙殺」後會否迎來反彈？資本集團陳婉貞及中銀香港梁美怡解構最新投資部署

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