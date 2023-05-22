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【ET財智Talk】人民幣滙價會否繼續下跌？ 拆息高、港元強將持續多久？對股市有何啓示？ 鴻鵠資產陸庭龍為你分析解構　今晚8時見！

個人增值 10:45 2023/05/22

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港元拆息（HIBOR）連續四日全綫上升。港元隔夜HIBOR上漲35個基點至4.741%，是5月11日創2007年以來最高水平後第二高，當日報4.806厘。其中，與按揭利率相關的一個月拆息報4.57238厘，創1個月新高。港元滙率近期擺脫7.85的弱方保證，一度轉強至7.8297的水平，港元需求上升。拆息高、港元強現象是暫時性還是長遠？另外，昨日(5月17日)人民幣中間價調弱至6.9748元，其後在岸、離岸人民幣兌美元滙率日內相繼跌穿「7」，人民幣滙價會否繼續下跌？

《ET財智TALK》請來鴻鵠資產管理行政總裁及首席投資總監陸庭龍（Alan）就經濟基本面、國際關係變化等因素分析人民幣走勢；亦會拆解港元偏強背後的主導原因，以及對資產市場，包括股市的啓示。

《ET財智TALK》逢周一晚上於本網網站播出，主持顧芷筠（Debby）每集邀請不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢，為投資策略作最佳部署。

責任編輯：陳安蓓

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【ET財智Talk】下半年經濟將陷入衰退？ 「股債雙殺」後會否迎來反彈？資本集團陳婉貞及中銀香港梁美怡解構最新投資部署　

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【ET財智Talk】下半年經濟將陷入衰退？ 「股債雙殺」後會否迎來反彈？資本集團陳婉貞及中銀香港梁美怡解構最新投資部署　

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