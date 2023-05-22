【ET財智Talk】 人民幣會否繼續跌？港元存款利率會繼續高企多久？鴻鵠資產陸庭龍為你分析解構

港元銀行同業拆息（HIBOR）普遍上漲，H按按揭參考指標1個月HIBOR連升5天，創5個月新高，最新報4.77506厘，單日升8.173基點。隔夜HIBOR就從上周五逼近5厘高位回落至4.71214厘。港元滙率近期擺脫7.85的弱方保證，一度轉強至7.819的水平，港元需求上升。拆息高、港元強現象是暫時性還是長遠？另外，人民幣中間價今日(5月22日)報7.0157兌1美元，較上星期五中間價上調199點子。然而，上周三(5月17日)人民幣中間價曾調弱至6.9748元，其後在岸、離岸人民幣兌美元滙率亦曾相繼跌穿「7」，人民幣會否繼續下跌？

《ET財智TALK》請來鴻鵠資產管理行政總裁及首席投資總監陸庭龍（Alan）分析人民幣走勢；亦會拆解導致HIBOR持續上升的因素，以及對股市的啓示。

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《ET財智TALK》逢周一晚上於本網網站播出，主持顧芷筠（Debby）每集邀請不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢，為投資策略作最佳部署。

責任編輯：陳安蓓

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