想成為最有錢的1%人？有這個金額　就是香港超級富豪！

相信大家亦曾想像過自己有一天變成富豪，到底要有多少身家，才能成為香港最有錢的1%人？有研究報告發現，只要你有340萬美元（約2652萬港元）就可以了！

房地產顧問萊坊（Knight Frank）日前發布一份財富報告，統計要有多少的財力，才能加入所屬國家或地區首1%富豪之列。全球門檻最高是處於法國南部的摩納哥（Monaco），你需要有1,240萬美元（約9,672萬港元）才能躋身富豪金字塔的頂尖，遠遠拋離第二位瑞士的660萬美元（約5,148萬港元）。

排名全球第三是澳洲，成為超級富豪的門檻是550萬美元（約4,290萬港元），冠絕大洋洲；新西蘭則以520萬美元（約4,056萬港元）緊隨其後，稍勝全球排行第五的美國（510萬美元，折合約3,978萬港元）。

亞洲方面，新加坡以350萬美元（約2,730萬港元）排行區內第一，全球則排行第七，略高於香港的340萬美元。日本則以170萬美元（約1,326萬港元）排行亞洲區第三，全球排名13。第四名是中國大陸的96萬美元（約748.8萬港元），其後為馬來西亞的48.5萬美元（約378.3萬港元）。

▼ 點擊圖片放大

萊坊指出，香港和內地的超高淨值人士（Ultra High Net Worth Individuals，UHNWI）人數按年分別跌6%至5,686人及跌5.9%,至88,024人。觀望整體，繼2021年 創紀錄增長9.3%後，2022年全球超高淨值人士人數下降3.8%。 相比之下，東南亞國家的超級富豪人數有所增加。當中，新加坡的超高淨值人口升6.9%，馬來西亞和印尼也分別增長9.4%和9%。

萊坊全球研究主管Liam Bailey 表示，去年全球超高淨值人士總數的下降，很大程度在於股票和債券市場表現不佳，但優質房地產和奢侈品投資幫助部分抵消跌幅。

「有錢」和「富裕」原來有分別？5個關鍵差異 影響你的財富自由路

全身名牌反而顯窮？真正「隱形富豪」穿著 全身都找不到牌子標籤

股神巴菲特兒子 不繼承父業、財富回饋世界 寄語有錢人︰別為子女規劃人生

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】下半年經濟將陷入衰退？ 「股債雙殺」後會否迎來反彈？資本集團陳婉貞及中銀香港梁美怡解構最新投資部署

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App