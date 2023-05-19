【名畫拍賣】畢加索首亮相畫作、逾$5700萬成交｜草間彌生有兩幅值2000萬

品味收藏家近日又有一個好消息，知名藝術家的作品最新拍賣再創佳績。畢加索、班克斯、羅伊．李奇登斯坦等大師的作品，成為近期「二十世紀及當代藝術」2023紐約春季拍賣熱門焦點。其中，班克斯作品，《班克斯奇亞：被隨機搜身的男孩與狗》更以高達7,620萬成交，另外，畢加索一幅1952年畫作更以6,000萬港元成交，畫家諾阿．戴維斯的作品《無題》在歷時12分鐘的激烈競投，以逾99萬美元成交，創下該藝術家拍賣第二高價。即看畫作詳情:

1.《班克斯奇亞：被隨機搜身的男孩與狗》， 2018年作 成交價約7,620萬港元

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第一代《班克斯奇亞：被隨機搜身的男孩與狗》於2017年構思，並存於倫敦巴比肯藝術中心，作為對《巴斯奇亞：真正的繁榮》展覽開幕的回應。

估價8,000,000 - 12,000,000美元

成交價9,724,500美元

為了回應2017年在倫敦舉辦的展覽《巴斯奇亞：真正的繁榮》（Basquiat: Boom for Real），班克斯於2018年創作了這件木板畫，向巴斯奇亞致敬。《班克斯奇亞：被隨機搜身的男孩與狗》以巴斯奇亞1982年作品《在消防栓旁嬉水的男孩和狗》（Boyand Dog in a Johnnypump）為視覺基礎，原作畫面上兩名主角似是沐浴於消防栓釋放的湧泉之中。被班克斯重新詮釋，畫面加入警察後，作品中變成描繪的男性人物被倫敦都市警察搜身，而本來帶有非洲色彩的三色背景也被移除。是超越空間和橫跨歷史的合作，聯合兩位街頭藝術大師，對當代藝術的商品化和特權現象進行深具說服力的評論。

2.巴勃羅．畢加索，《盤髻女人的頭像》1952年作 成交價約為5,700萬港元

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估價6,000,000 - 9,000,000美元

成交價7,320,000美元

畢加索的油畫《盤髻女人的頭像》，不僅首登拍場，也從未公開展出。作為二十世紀最偉大的肖像畫家之一，畢加索於1952年繪製這件作品，當年也是他與藝術家弗朗索瓦絲．吉洛（Françoise Gilot）莫逆之交的最後一年。畫中主角坐向左邊，秀髮向後梳成髮髻，凝視著一扇標有黑條紋的灰色窗戶。此作的靈感來自藝術家深受吉洛啟發的十年，探索畢加索受戰後時期亨利．馬蒂斯（Henri Matisse）和廣泛西方肖像畫歷史的影響。畫中人物表情不變，猶如雕塑，神態遠超其他模特兒所及，可見藝術家從中分解了以往的表現規範，繪成一幅富有創造力的彩色肖像。

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3.羅伊．李奇登斯坦 《鏡中女孩》1964年作 成交價約為4,293萬港元

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估價4,500,000 - 5,500,000美元

成交價5,505,000美元

4.馬克．格羅特雅恩，《無題 （標準蓮花 XVI 臉孔 44.15）》，2013年作，成交價約為3,363萬港元

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估價3,500,000 - 4,500,000美元

成交價4,295,000美元，

5.羅伯特．瑞曼，《標記》，2002年作成交價約為2,947萬港元

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估價3,000,000 - 4,000,000美元

成交價3,811,000美元

6.艾德．拉斯查，《手動可動性》1994年作 成交價約為2,683萬港元

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估價4,000,000 - 6,000,000美元

成交價3,448,000美元，

7.草間彌生，《藍波點》，成交價約為2,493萬港元

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1965年作，估價2,500,000 - 3,500,000美元

成交價3,206,000美元

8.韋恩．第伯，《堤壩與乳牛》 2001年作 成交價約為2,405萬港元

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估價2,500,000 - 3,500,000美元

成交價3,085,000美元，

9.羅伊．李奇登斯坦，《鏡 #7》1971年作 成交價約為2,220萬港元

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估價3,000,000 - 4,000,000美元

成交價2,843,000美元

10.草間彌生《紅條紋》 1965年作 成交價約為2,125萬

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港元估價2,500,000 - 3,500,000美元

成交價2,722,000美元

以逾1.08億美元收槌

富藝斯最新「二十世紀及當代藝術」2023紐約春季拍賣以逾1.08億美元收槌，當中晚間拍賣佔總成交額7000萬美元，由班克斯、巴勃羅．畢加索、羅伊．李奇登斯坦作品領銜。富藝斯美洲區主席Jean-Paul Engelen及富藝斯二十世紀及當代藝術全球聯席主管Robert Manley表示，今次成績展示了藏家群體對於不同等級之二十世紀及當代藝術品的強勁需求。

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