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【網絡熱話】女子搭的士拒收有字鈔票捱罵　塗污、損毀鈔票可否拒收／還能用嗎？

個人增值 15:06 2023/05/18

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儘管電子支付十分盛行，香港人的日常生活當中，仍有不少場景以現金支付及找贖。近日網上流傳一段短片，一名女乘客支付的士車資時，獲司機找贖一張寫滿字句的20元紙幣，當場表示不接受並要求司機換過一張，惟司機拒絕更換且稱非自己所寫，斥該名乘客不得拒收，二人遂於車廂內發生口角。

的士司機︰「關我咩事，又唔係我寫落去」

根據影片內容，對於女乘客拒收塗污的鈔票時，的士司機激動地表示對方無理取鬧，稱「關我咩事，又唔係我寫落去」、「妳係冇權拒絕接受我呢張銀紙」、「係冇法律依據」等等；女乘客則企硬不接受，強調：「你找畀我㗎喎，梗係唔接受！」

最終二人均聲稱要報案處理，而片中亦聽到有人一度撥打999，但換來的竟是︰「現時線路非常繁忙，中心人員會盡快接聽來電。 市民有需要時，亦可致電就近警署熱線……」

影片上傳後，廣受網民熱烈討論。有網民認為的士司機爭論，是浪費自己時間，「換張20元俾人，開車走多轉好過啦」；亦有網民分享自己經驗，曾經有一張崩角100元遭食肆拒收，最後到便利店成功以同一張鈔票付款，表示：「此處不留銀，自有留銀處」。

至於兩位影片主角誰對誰錯，網民一面倒認為是乘客正確，表示「司機自己可拎去銀行換，無理由將責任轉嫁比乘客」，「塗鴉紙幣係犯法的，所以乘客有權唔接受，以免被懷疑塗鴉者，的士司機一定錯，自己唔睇清楚就收咗張塗鴉紙幣」。

【網絡熱話】遊客用支付寶搭車失敗、斥九巴司機態度差！

到底客戶能否拒收塗污或損毀的鈔票？如果收到塗污或損毀的鈔票，應該如何處理？本網就為各位讀者整合以下資料，希望可以解答各位的疑問！

1. 收到塗污或損毀的鈔票時，能否拒收？

根據現行條例，香港並沒有明文規定乘客／顧客是否能夠拒收，但亦沒有條例表示拒收要受罰。

資料顯示，在《法定貨幣紙幣發行條例》及《硬幣條例》下，所發行的紙幣和硬幣均為香港的法定貨幣，是一種有效和合法的支付媒介。在任何商業交易中，交易雙方決定使用何等支付媒介、是否接受任何面額的紙幣和硬幣以支付交易等等，純粹是他們的商業決定。目前來說，香港並沒有設立罰則來懲罰拒收者。

因此，女乘客拒收塗污的鈔票並無問題。其實司機只要在收錢時小心留意，他亦可以拒收這張已塗污的鈔票，都不用受罰。

2. 能否以塗污或損毀的鈔票支付或找贖？

事實上，鈔票是屬銀行的財產，市民只有鈔票的使用權，任何人塗污、毀壞、在鈔票上簽名或燒毀鈔票等等，也是違法行為。

儘管市民收到塗污或損毀的鈔票時，沒有向銀行或警方報告的義務，不過市民使用這些鈔票，可能要冒上被控告的風險。

3. 應該如何處置塗污或損毀的鈔票？

金管局網站指出，一般而言，紙幣上如有塗污或損毀情況，可能會出現其他市民或商戶不願接納的情況，所以鈔票持有人應盡量保持鈔票完好，以保障自身利益。

如遇到塗污或損毀情況，市民可向有關發鈔銀行要求兌換。發鈔銀行會根據既定的準則來驗證真鈔，例如塗污或損毀面積有否超過四分之一、防偽特徵是否完整，決定可否兌回原值，由於每張鈔票的塗污或損毀情況會有不同，銀行會個別考慮。

撰文︰HKET理財組

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