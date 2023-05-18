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【MPF】返1日工都有強積金？行業計劃保障散工 （附供款計算方法）

博客 13:26 2023/05/18

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大家可能經常都會見到餐廳門外張貼告示招聘臨時工或短期兼職，又或者不時在招聘網站或社交媒體發現有地盤以日薪形式聘請散工。不少從事這兩個行業的工友，亦經常以「炒散」形式受聘、被派到不同地方工作、按日發薪，或以現金支薪。這類散工流動性這麼高，會否影響強積金為他們提供的退休保障？

飲食業、建造業散工受保障

一般來說，在強積金制度下，只要打工仔受僱滿60日，僱主就須為他們登記參加強積金計劃，受強積金制度的保障。雖然大部分建造業或餐飲業的工友受僱都少於60日，但他們亦可透過參加強積金「行業計劃」，獲得同樣的強積金保障。

「行業計劃」是專為飲食業及建造業的臨時僱員（即由僱主按日僱用或僱用期少於60日的僱員）而設，不論受僱時間多短，甚至即使只受僱一天，僱主亦須為他們參加強積金計劃及作出供款。如臨時僱員沒有在僱主參加的行業計劃開立帳戶，僱主必須在僱員受僱的首10日內，將僱員登記表格交回所屬的受託人。

而臨時僱員可預先自行向東亞及銀聯兩間營辦「行業計劃」的受託人公司，開立臨時僱員戶口（俗稱「散工卡」）。成功申請後，即使工友經常轉工，只要新舊僱主均參加同一個行業計劃，他們只須向新僱主出示相應的「散工卡」或戶口號碼，僱主就可以將供款存入其強積金帳戶，而無須在轉職時轉換計劃及重新開立帳戶。

供款計算方法

臨時僱員的供款期亦有長短，如即日支薪或每週支薪。臨時僱員沒有一般僱員的免供款期，不論參加哪個強積金計劃，僱主及僱員均須從僱用期首日開始作出強制性供款。

臨時僱員及僱主須參考以下供款標準，按僱員每日有關入息作出定額供款：

供款標準

每日有關入息 僱主強制性供款額 僱員強制性供款額
低於$280 $10 無須供款
$280至低於$350 $15 $15
$350至低於$450 $20 $20
$450至低於$550 $25 $25
$550至低於$650 $30 $30
$650至低於$750 $35 $35
$750至低於$850 $40 $40
$850至低於$950 $45 $45
$950或以上# $50 $50
#這入息組別包含每日最高有關入息水平(即$1,000)及最高供款額(即$50)。即使臨時僱員的每日有關入息超過$1,000，僱員及其僱主每日的供款仍各為$50。

請緊記，法例規定僱主有責任安排員工參與強積金計劃並作出供款。因此，建造及飲食業的僱主並不能夠以散工的受僱期不足，或以散工工友未有參與「行業計劃」等理由，拒絕供款或履行其他強積金法定責任。

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撰文 : 積金局對外事務部

欄名 : 積金為未來

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