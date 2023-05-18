【子女教育基金2023】5種理財工具、為外國留學作準備（附海外升學費用表）

子女負笈海外，可以增廣見聞。不過，海外升學所費不菲，若及早為下一代籌備教育基金，便可減輕將來財政壓力。一般而言，愈早投保，滾存期愈長，回報亦會愈高。坊間不少工具都可以用作儲蓄，以支付未來海外升學費用，今天就跟大家介紹一下。

教育基金要儲幾多先夠？先了解海外升學費用

設立教育基金之時，首要任務便是訂下儲蓄目標。讀者可以先參閱表1，初步掌握不同熱門海外升學地區費用。事實上，如表1顯示，海外升學費用差異大。以美國私立大學為例，每年預算平均總費用52萬港元。以4年制計算，埋單隨時超過2百萬。反之，4年留學台灣只需逾10多萬港元。

表一：海外升學費用比較（港元）

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及早利用理財工具 幫子女儲錢讀書

家長越早儲蓄，不單可以培養習慣，更可以將資產滾存增值。根據72法則，將72除以年回報率，便可估算本金翻1倍所需要的時間。以年度回報7.2%的產品為例，它需要10年使本金升100%，而年度回報6%的產品則需要12年。

為下一代建立教育基金，可選擇的工具眾多，表2比較了5種常見理財工具，包括教育基金保險、保證入息儲蓄壽險(Coupon Plan)、長期儲蓄保險、投資相連壽險計劃(投連險，ILAS)、月供股票。 籌劃教育基金，不少人注重保證回報。不過，在5款產品中，只有教育基金保險、保證入息儲蓄壽險(Coupon Plan)和長期儲蓄保險提供保證回報，而且除非提早斷單，否則一般不會虧損本金，較為適合風險承受能力較低。

至於追求高回報的投資者，則可考慮投連險或月供股票。不過，高回報伴隨高風險，如投資失利，有可能得不嘗失。

當然，父母毋須孤注一擲，將把雞蛋都放到一個籃子裡，可以採取混合策略，分散風險。

表二：5種建立教育基金的常見理財工具

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以長期儲蓄保險作教育基金例子

長期儲蓄保險保本之餘，並提供保證回報，因此亦是不少父母之選。不過，需要留意，長期儲蓄保險品性質差異頗大，有些著重保證回報，有些著重非保證回報，用家可以因應自己風險承擔能力、財政規劃，選擇相關產品。

以35歲的陳先生為例，他打算未雨綢繆，為剛出世的女兒建立教育基金，選擇以長期儲蓄保險作儲蓄工具。如表3顯示，陳先生每年總供款12萬港元，供款期10年港元，即總供款120萬港元。於保單第18年（表3中紅框），保單總現金價值為204萬港元，即170%已繳總供款。

不過，必須提醒，如保單持有人因突發需要而提首早退保，屆時退保所得的金額或低於已繳保費。因此，投保之前，宜注意自己的資金儲備，避免被提早迫斷單。

表三：長期儲蓄保險回報例子（港元）

（假設投保人為35歲非吸煙男性，每年總供款12萬，供款期10年）

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總結而言，教育基金越早準備越好。不過，理財工具選擇繁多，當中涉及不少專業知識。如想了解更多，歡迎賜電或WhatsApp 37051599，向我們的10Life保險顧問查詢。

註：資料截至2023年4月18日。

【文章來源：10Life；原題：【子女教育基金2023】為外國留學作準備 附海外升學費用表】

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