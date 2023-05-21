【信用卡優惠】拆解10%現金回贈　多設金額上限／指定商戶／特別日子

現今市面上有不少信用卡，當中更有部分提供高達10%或更多的簽帳回贈優惠，針對指定商戶或特定消費日，提供更多回饋。善於利用信用卡回贈優惠，可以說是簽得多、省得多。但需要注意，不同信用卡的條款及簽帳要求，才能確保獲得回贈，即看信用卡的詳情︰

1.中銀Chill Card

-Chill商戶簽賬10%現金回贈 (每月回贈上限為HK$150)

▼ 點擊圖片放大 +2

海外、網上購物簽賬：5%回贈

回贈優惠每月合共最高可享HK$150回贈

-無上限0.4%現金回贈

於任何其他本地及海外商戶作零售簽賬，均可享0.4%現金回贈，

外幣交易手續費：1.95%

*指定商戶10%回贈及海外消費、網上簽賬、手機支付5%

-迎新優惠

中銀信用卡全新客戶，可享高達$600迎新優惠：

迎新期(3個月)内手機支付(Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay)享10%回贈：高達HK$500現金回贈

網上申請：HK$100現金回贈

-用中銀Chill Card作海外、網上或手機支付簽賬可享5%現金回贈，要注意回贈上限與「Chill商戶」10%現金回贈共用，每月回贈上限為HK$150

2.信銀國際Motion信用卡

-外幣簽賬10%現金回贈（首3個月、回贈上限HK$1,000）

全新信用卡客戶成功申請信銀國際Motion信用卡，可享以下迎新優惠2選1:

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首3個月外幣簽賬享10%現金回贈（高達HK$1,000）

或

首3個月簽滿HK$8,000：HK$700現金回贈

推廣期:即日至6月30日

-網上簽賬回贈高達6%，每月回贈上限為HK$200(合共高達16%)

另外，信銀國際Motion信用卡虛擬版無最低年薪要求、永久免年費，網上及餐飲簽賬可享高達6%現金回贈

3.AEON WAKUWAKU信用卡

-網上簽賬10%現金回贈（首60日、回贈上限HK$500）

▲ AEON WAKUWAKU信用卡

-網上簽賬可享10%現金回贈

合資格客戶於發卡後首60天內，憑信用卡累積簽賬或成功辦理信用卡免息分期計劃而金額達HK$8,000或以上，當中網上簽賬可享10%現金回贈。合資格客戶於簽賬期內最多可獲HK$500現金回贈。

-指定類別簽賬可享最高達HK$200現金回贈

合資格客戶於發卡後首60天內，憑信用卡完成下述任何指定類別簽賬，可獲享相關現金回贈。合資格客戶於簽賬期內，每個指定類別簽賬可獲HK$50現金回贈，最多可獲合共HK$200現金回贈。

-經「AEON 香港」手機應用程式成功申請信用卡可享HK$200現金回贈

合資格客戶於推廣期內經「AEON 香港」手機應用程式申請信用卡，並輸入迎新碼「WAKUWAKU」，成功申請及批核信用卡後， 並於簽賬期內憑信用卡完成合資格簽賬（以單一交易計算），即可享HK$200現金回贈。合資格客戶於簽賬期內最多可獲HK$200現金回贈。

推廣期﹕即日起至2023年6月30日

4.恒生MUJI CARD(首60日、迎新上限$400)

滿HKD4,000享$400 MUJI Dollars(相等於10%回贈)

▲ 恒生MUJI CARD 迎新優惠:簽賬滿HKD4,000享$400 MUJI Dollars

迎新優惠:簽賬滿HKD4,000享$400 MUJI Dollars(相等於10%回贈)

於新卡發出後60日內，憑卡累積簽賬滿HKD4,000 或以上，全新信用卡客戶可享$400 MUJI Dollars(可於MUJI當1蚊用)，現有信用卡客戶亦可享$200 MUJI Dollars。

推廣期﹕即日起至2023年6月30日

MUJI Card專享優惠

-MUJI香港實體店舖購物簽賬每滿HKD100可專享$5 MUJI Dollars (MUJI Dollars有效期為24個月)

-憑卡於指定時段惠顧Café&Meal MUJI堂食或外賣自取滿HKD200或以上專享9折及外賣自取咖啡買一送一優惠。

詳情

-於誕生月憑卡於MUJI香港實體店舖購物簽賬每滿HKD100可獲贈額外$5 MUJI Dollars(5)，即雙倍MUJI Dollars奬賞

5.BEA GOAL 信用卡

-手機合資格零售簽賬12%現金回贈（每月回贈上限HK$100）

▼ 點擊圖片放大

現金回贈高達18.4%

-無上限基本回贈（合資格零售簽賬）0.4%(每 HK$250 零售簽賬 = HK$1 現金回贈)

-於每月累積零售合資格簽賬達 HK$2,000，該月之指定交易可享額外回贈高達6%(每月上限為$200)，分類如下:

網上購物4%

娛樂消費5%

旅遊及本地交通6%

(上限詳情如圖片所示)

-「東亞日‧手機付款」回贈 12%(每月上限 HK$100)

每月累積滿 HK$2,000 合資格零售簽賬當中透過 Apple Pay / Google Pay 於本地餅店/快 餐店/咖啡專門店/本地交通簽賬即享 12% 現金回贈

(基本回贈0.4+ 額外回贈6%+ 東亞日‧手機付款」回贈 12% 總回贈 :18.4%)

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