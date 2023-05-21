  • 30°C
香港時間 : 2023521日 (週日) 11:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【信用卡優惠】拆解10%現金回贈　多設金額上限／指定商戶／特別日子

精明消費 11:30 2023/05/21

分享：

分享：

現今市面上有不少信用卡，當中更有部分提供高達10%或更多的簽帳回贈優惠，針對指定商戶或特定消費日，提供更多回饋。善於利用信用卡回贈優惠，可以說是簽得多、省得多。但需要注意，不同信用卡的條款及簽帳要求，才能確保獲得回贈，即看信用卡的詳情︰

1.中銀Chill Card
-Chill商戶簽賬10%現金回贈 (每月回贈上限為HK$150)

    點擊圖片放大
    +2

海外、網上購物簽賬：5%回贈

回贈優惠每月合共最高可享HK$150回贈

-無上限0.4%現金回贈

於任何其他本地及海外商戶作零售簽賬，均可享0.4%現金回贈，

外幣交易手續費：1.95%
*指定商戶10%回贈及海外消費、網上簽賬、手機支付5%

-迎新優惠

中銀信用卡全新客戶，可享高達$600迎新優惠：

迎新期(3個月)内手機支付(Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay)享10%回贈：高達HK$500現金回贈

網上申請：HK$100現金回贈

-用中銀Chill Card作海外、網上或手機支付簽賬可享5%現金回贈，要注意回贈上限與「Chill商戶」10%現金回贈共用，每月回贈上限為HK$150

2.信銀國際Motion信用卡
-外幣簽賬10%現金回贈（首3個月、回贈上限HK$1,000）

全新信用卡客戶成功申請信銀國際Motion信用卡，可享以下迎新優惠2選1:

    點擊圖片放大

首3個月外幣簽賬享10%現金回贈（高達HK$1,000）

首3個月簽滿HK$8,000：HK$700現金回贈

推廣期:即日至6月30日

-網上簽賬回贈高達6%，每月回贈上限為HK$200(合共高達16%)

另外，信銀國際Motion信用卡虛擬版無最低年薪要求、永久免年費，網上及餐飲簽賬可享高達6%現金回贈

 

3.AEON WAKUWAKU信用卡
-網上簽賬10%現金回贈（首60日、回贈上限HK$500

  • AEON WAKUWAKU信用卡

-網上簽賬可享10%現金回贈

合資格客戶於發卡後首60天內，憑信用卡累積簽賬或成功辦理信用卡免息分期計劃而金額達HK$8,000或以上，當中網上簽賬可享10%現金回贈。合資格客戶於簽賬期內最多可獲HK$500現金回贈。

-指定類別簽賬可享最高達HK$200現金回贈

合資格客戶於發卡後首60天內，憑信用卡完成下述任何指定類別簽賬，可獲享相關現金回贈。合資格客戶於簽賬期內，每個指定類別簽賬可獲HK$50現金回贈，最多可獲合共HK$200現金回贈。

-經「AEON 香港」手機應用程式成功申請信用卡可享HK$200現金回贈

合資格客戶於推廣期內經「AEON 香港」手機應用程式申請信用卡，並輸入迎新碼「WAKUWAKU」，成功申請及批核信用卡後， 並於簽賬期內憑信用卡完成合資格簽賬（以單一交易計算），即可享HK$200現金回贈。合資格客戶於簽賬期內最多可獲HK$200現金回贈。

推廣期﹕即日起至2023年6月30日

 

4.恒生MUJI CARD(首60日、迎新上限$400)
滿HKD4,000享$400 MUJI Dollars(相等於10%回贈)

  • 恒生MUJI CARD 迎新優惠:簽賬滿HKD4,000享$400 MUJI Dollars

迎新優惠:簽賬滿HKD4,000享$400 MUJI Dollars(相等於10%回贈)

於新卡發出後60日內，憑卡累積簽賬滿HKD4,000 或以上，全新信用卡客戶可享$400 MUJI Dollars(可於MUJI當1蚊用)，現有信用卡客戶亦可享$200 MUJI Dollars。

推廣期﹕即日起至2023年6月30日

MUJI Card專享優惠

-MUJI香港實體店舖購物簽賬每滿HKD100可專享$5 MUJI Dollars (MUJI Dollars有效期為24個月)

-憑卡於指定時段惠顧Café&Meal MUJI堂食或外賣自取滿HKD200或以上專享9折及外賣自取咖啡買一送一優惠。
詳情

-於誕生月憑卡於MUJI香港實體店舖購物簽賬每滿HKD100可獲贈額外$5 MUJI Dollars(5)，即雙倍MUJI Dollars奬賞

 

5.BEA GOAL 信用卡
-手機合資格零售簽賬12%現金回贈（每月回贈上限HK$100）

    點擊圖片放大

現金回贈高達18.4%

-無上限基本回贈（合資格零售簽賬）0.4%(每 HK$250 零售簽賬 = HK$1 現金回贈)

-於每月累積零售合資格簽賬達 HK$2,000，該月之指定交易可享額外回贈高達6%(每月上限為$200)分類如下:

網上購物4%

娛樂消費5%

旅遊及本地交通6%

(上限詳情如圖片所示)

-「東亞日‧手機付款」回贈 12%(每月上限 HK$100)

 每月累積滿 HK$2,000 合資格零售簽賬當中透過 Apple Pay / Google Pay 於本地餅店/快 餐店/咖啡專門店/本地交通簽賬即享 12% 現金回贈

(基本回贈0.4+ 額外回贈6%+ 東亞日‧手機付款」回贈 12%   總回贈 :18.4%)

八達通APP攻略 北上消費暢通無阻 毋需內地戶口或電話號碼

全身名牌反而顯窮？真正「隱形富豪」穿著　全身都找不到牌子標籤

【退休積滿Fund】盤點3大工具輕鬆打理MPF   積金局陳安定：XX資訊或有助增回報 立即收看

＝＝＝＝＝

 

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【壽喜燒】尖沙咀新店　日本名厨主理｜進口極上和牛、醬汁獨門秘製
2023/05/20
【壽喜燒】尖沙咀新店　日本名厨主理｜進口極上和牛、醬汁獨門秘製
英式下午茶「熊」抱沙灘　10款夏日消暑鹹甜點
2023/05/20
英式下午茶「熊」抱沙灘　10款夏日消暑鹹甜點
【北上優惠】港人深圳交通優惠！巴士、地鐵、停車場都有得慳
2023/05/20
【北上優惠】港人深圳交通優惠！巴士、地鐵、停車場都有得慳
海洋公園12,000張門票免費拎！每個家庭最多4張（附領取方法）
2023/05/19
海洋公園12,000張門票免費拎！每個家庭最多4張（附領取方法）
【派機票】「買一送一」機票開搶！人均來回最平$290（5月18日更新︰日本尚有餘額待購）
2023/05/18
【派機票】「買一送一」機票開搶！人均來回最平$290（5月18日更新︰日本尚有餘額待購）
免息分期 網上購物 Apple Apple Pay Samsung Pay 東亞 無印良品 中銀 交行 商場

下一篇文章

【理財最前線】懶人管理支出　iPhone免解鎖記帳理財工具　一眼看清開支
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

海洋公園12,000張門票免費拎！每個家庭最多4張（附領取方法）
海洋公園12,000張門票免費拎！每個家庭最多4張（附領取方法）
【換台幣】銀行仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（5月2日更新）
【換台幣】銀行仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（5月2日更新）
【大灣區】在港開內地銀行戶口　邊間可綁內地電子錢包？
【大灣區】在港開內地銀行戶口　邊間可綁內地電子錢包？
【派機票】「買一送一」機票開搶！人均來回最平$290（5月18日更新︰日本尚有餘額待購）
【派機票】「買一送一」機票開搶！人均來回最平$290（5月18日更新︰日本尚有餘額待購）
港人申請深圳頤年卡 免費搭車/醫療福利/高齡津貼 （附申請資料及流程）
港人申請深圳頤年卡 免費搭車/醫療福利/高齡津貼 （附申請資料及流程）
【北上優惠】港人深圳交通優惠！巴士、地鐵、停車場都有得慳
【北上優惠】港人深圳交通優惠！巴士、地鐵、停車場都有得慳
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款