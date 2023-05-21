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提防假的熊市底部！美股8次熊市有一半是「假底」　市場須重新定義牛熊？

藍籌股 10:30 2023/05/21

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投資者總想熊市速速走，牛市快快來。一般而言，股票或指數從近期低點上漲20％，意味著牛市／升市開始；如果下跌20％則意味著熊市／跌市來臨。在這動盪的市況下，有分析提醒，投資者要提防「虛假的熊市底部」。

研究公司CFRA首席投資策略師Sam Stovall表示，自納斯達克100指數於今年3月較低位反彈35.6%，市場便大肆吹奏其進入技術性牛市；但根據納斯達克100指數和標指的往跡，這兩個指數也有出現虛假的熊市底部的前科，過早預示隨後新牛市的開始。

Sam Stovall在一份報告指出，歷史以來，納斯達克100指數先後經歷8次熊市，當中有一半次數出現虛假的底部，包括1998年、2000年至2002年、2007年至2009年和2021年至2023年。而標指也有出現虛假的熊市底部的情況，不過頻率要低得多。從二戰以來的14次熊市中，標指只有在2000年至2002年，以及2007年至2009年出現過2次虛假底部。

    點擊圖片放大

從過往經驗所見，真正的熊市底部跌幅遠超20%，這種潛在的損失解釋了為甚麼20％的規則，還未有得到普遍接受。市場更有一些分析師認為，在升穿前一個高點之前，新一輪牛市都不會開始。

Sam Stovall表示，納斯達克100指數在「互聯網泡沫」破滅後的2000年至2002年熊市，先後經歷過5次下跌，更在「虛假底部」信號發出後的半個月至8.2個月間再創新低。所以他認為，市場或會重新定義牛熊市的分界，相信未來新的牛市必須滿足兩個標準：

1：從熊市底部攀升20％

2：在出現「熊市底部」的9個月內，不再創新低

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