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ZARA罕有推日本動漫聯乘系列　Speed Racer《賽車小英雄》即日衝出跑道　

博客 15:09 2023/05/19

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作為一個fast fashion頭目，ZARA就算是競爭對手H&M以聯乘系列橫行天下的時候，都沒有出動過這方面的噱頭招數。

左起：bomber jacket $899、右/tee$249、錢包$249、褲$499。（圖片品牌提供）

衞衣$369、短褲$369、迷你tote bag $399。（圖片品牌提供）

但畢竟時代變了，在漫長的季度裏，沒有一些較小型同時又帶去話題性的膠囊系列出現，就的而且確難以挑起消費者的慾望，所以當筆者知道ZARA找來一齣來自1967年，由日本著名動畫公司龍之子所推出的《Speed Racer》（賽車小英雄）動畫製作膠囊系列時，實在一點也不覺得驚奇。

彩色圖案衞衣$469。（圖片品牌提供）

彩色圖案短褲$299。（圖片品牌提供）

Speed Racerl ogo長褲$499。（圖片品牌提供）

tote bag $399。（圖片品牌提供）

Speed Racer作為首部打入美國市場的動畫，亦衍生過電影版。2008年曾拍攝過《Matrix》的導演The Wachowskis兩姐妹就拍攝過真人版《Speed Racer》，雖然票房強差人意，但證明了這套動畫是不少歐美人士的童年回憶。

這一次ZARA推出Speed Racer系列項目覆蓋範圍相當廣泛，由簡單的tee、恤衫、短褲到bomber jacket都一一落齊，圖案設計除了有黑白素描圖案外，亦有大鳴大放的彩色動畫版，加上是一貫ZARA的親民價，對鍾情於動畫時裝的男士們，是沒有可能不買一兩件產品，藉此來緬懷大家的童年歲月。

產品查詢：800 931 874

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撰文 : 何偉雄

欄名 : 型男玩物誌

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