內地人赴港投保增　保監列3大重點　提醒內地客注意

中港兩地通關後，內地客湧來香港買保險的場景重現。保險業監管局最新通訊當中，根據過往的紀律行動和投訴工作，列出3個重要經驗，提醒內地的潛在保單持有人要多加注意，不要犯下這些錯誤的例子。

經驗１：直接向獲授權保險人支付保費，而不是向你的個人保險代理支付

保監局指出，持牌個人保險代理的角色並不是直接向保單持有人收取保費，也不是作為保單持有人支付保費的渠道，他們亦必須避免將保費與其自身的個人資金混在一起。向個人保險代理支付保費，可能會導致資金無法按時（或有時根本無法）轉交給保險人。這可能導致保險被取消（或根本沒有生效）或在保單持有人不知情的情況下其保單被提取自動保費貸款。

當局重申，持牌個人保險代理的核心角色，是就其所代表的保險人提供的保險產品的適合性，是否滿足保單持有人的需要向潛在的保單持有人提供建議；為協助和支援保單持有人申請合適的保單；並在整個保單期間為保單持有人提供服務。

經驗２：適當的香港持牌保險代理人不會參與跨境業務招攬而觸犯法律

保監局提醒，對於那些聲稱是香港的持牌保險代理人，而在內地招攬你於內地向香港保險人購買保險的人，要持有懷疑的態度，這很有可能他們是不被允許這樣做的。原因有二：

因為香港的持牌保險中介人不得違反內地的相關法律及法規，而該等法律及法規訂明，若沒有相關牌照而在內地招攬保險業務，即屬犯罪。

當你來香港並從香港保險人購買人壽保險時，你可能會被要求簽署一份「重要資料聲明書 - 內地人士在港投購人身/壽險保單」（「IFS-MP」），作為銷售過程的一部分。透過這個步驟，你將確認整個銷售過程是在香港進行的。如果你確認了這一點，而後來發現部分招攬事宜是在內地進行的，那麼這可能會對你的保單效力產生不良的影響。

經驗３：不要與向你銷售保險的無牌人士接洽

保監局指出，無牌人士出售保險，可能會為保單持有人帶來災難性的後果。如果一個人並非持牌，即他沒有獲證實具專業知識來為你提供保險意見，那你可能會發現自己會成為不當銷售的受害者，請謹記不要上當。

當局表示，如果跨境客有興趣從香港保險人購買保險，請在你身處香港時，向當地持牌保險中介人購買。你可以在保監局網站上查看該中介人是否持有牌照（或直接與保險人聯繫）。

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