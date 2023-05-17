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想創業就要注意！著名天使投資者最看重這一點

個人增值 17:38 2023/05/17

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著名風險投資家Barbara Corcoran是美國廣播公司（ABC）創業競賽真人秀《創智贏家》（Shark Tank）的常駐嘉賓，CNBC報道，她常被參賽者的推介提案所吸引，但令人印象深刻的產品或服務並不足以讓她進行投資。相反，她喜歡購買創業者本身。Corcoran説，這意味著要分析參賽者的個性——不管他們賣的是什麼——並用直覺來決定她是否會出價。

首要特質：胸懷壯志  具備野心

Corcoran說，她想從參賽者身上找到的第一特質是雄心壯志，具備野心，她在尋找一個展望到自己要去哪裏的人。「當他們告訴我他們正往那個目標前進時，我就會為之傾倒。」

Corcoran用這種方法為 《創智贏家》的參賽者提供了大量資金：根據去年11月的一項估計，她的投資額超過1,600萬美元。她表示，在這些投資中，大約有十分之一真正獲得了利潤。

「我已經投資了150家企業，在其中大約10%的項目上賺了錢，」Corcoran説，並笑著補充道：「有人一開口，我就覺得我有90%的機會在這裏再損失10萬美元。」

初創公司的投資者將資金分散在少量有前途的公司中，期待其中小部分項目會取得成功、彌補整個投資的其餘損失，這並不罕見。

「你做了10筆投資，其中的兩到三筆獲得巨大成功，就可以彌補其他七筆『失敗的投資』」，《創智贏家》另一位嘉賓Kevin O’Leary告訴CNBC。

懂得及時調整   而非固執堅持原有模式

Corcoran説，她關注的是人，而不是業務，因為許多初創公司在早期都難以找到牽引力，需要重新調整其商業模式。

她説，一個有雄心壯志的人更有可能不懈追求任何能導向成功的模式，而不是頑固地堅持他們原來的計劃。

O’Leary也同意這一點，他表示，在那些讓他蝕錢的交易中，所投資的初創公司創始人往往無法「轉向」。他指出，「他們無法跳脫出自己的行爲模式，不會聽取其他任何人的意見......他們不明白世界在變化，而你也必須跟著變化。」

《創智贏家》天使投資者Mark Cuban去年也曾表示，他在節目中的交易中，約四分一做得非常成功。他在Twitter上說，他參加節目不是為了獲得最好的投資，也並不總是出於賺錢目的而投資。有時他的交易純粹是為了幫助某人或傳遞一個信息。

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