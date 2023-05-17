「人生成功」被重新定義　不再是事業有成｜幸福感的首要因素　這兩項更重要

近年來，越來越多的人開始重新思考成功的定義。有調查發現，在疫情後，許多人對於成功的定義發生了轉變。不少人認為，成功並不僅僅是物質財富的積累，更重要的是家庭和健康的平衡。這種轉變反映出人們對於生活價值觀的重新調整，也影響著人們對於人生目標的追求。透過重新思考成功和幸福的定義，才能夠更好地把握人生中真正重要的事情。

保誠今日發佈由Economist Impact撰寫的報告，有近七成亞洲受訪者稱，對成功的定義於過往數年有所轉變，46%的亞洲受訪者表示，現在最大的願望是與家人共度更多時光家庭和健康成為幸福感的首要因素，當中68%受訪者近年對人生成功的定義有所改變。許多受訪者(43%)認為疫情是重新評估優先事項的關鍵因素。即看調查主要發現:

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家人大於財務、事業甚至個人健康

五年前，「事業成功」可能是人們的首要願望；而現在，「與家人共度更多時光」，已超越財務、事業甚至個人健康上的願望，成為生活滿意度的決定因素。在優先事項當中，保持情緒和心理健康的排名亦有所上升， 由五年前排名近底，上升至現時的第二位。

隨著亞洲人口老化，退休後的財務保障令人擔憂，不少人工作是為建立退休儲備，以香港為例，財務需求是延長工作生涯的主要動力。

59%人認為有足夠積蓄活到80歲

保誠日發佈由 Economist Impact 進行的「成就未來 － 亞洲調查報告：反思身心健康, 對未來展望如何變化」報告，對亞洲 13 個市場中 5,000 名居民進行調查，有過半數香港受訪者(52%)滿意現時的財務狀況，而近五分之三的受訪者(59%)認為自己會有足夠的積蓄， 以應付活到 80 歲甚至更長壽的開支。 三分之一的亞洲受訪者表示有定期向退休基金供款，以改善財務狀況。

調查亦清楚顯示，許多人正在尋求收入來源多元化，例如超過3成的受訪者(35%)投資股票及債券，以累積更多儲蓄及退休基金。與此同時，逾三分之一的受訪者(31%)正在參與風險較高的投資，例如非同質化代幣(NFT)及加密貨幣等另類數碼資產。

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