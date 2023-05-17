【基金經理買啲咩？】「最擁擠交易」係買這個板塊　持倉升至近3年半高

美國銀行發布最新一份基金經理調查，發現全球基金經理5月份的情緒進一步惡化，在經濟衰退及信貸緊縮的情況下，投資者湧向現金避險。結果顯示，5月份現金水平由5.5%升至5.6%高位；自2021年11月以來，現金配置一直保持在5%的戰術買入信號之上。

雖然如此，股票敞口亦升至今年以來最高，債券配置更是2009年以來新高。投資板塊出現大型輪換，大宗商品跌至近3年新低，市場改為買入科技股，持倉配置升至2021年12月以來最高。

報告又指出，今年5月份「最擁擠的交易」是買入科技股（30%），其次為沽出銀行股（22%），兩項操作按月均見升幅。沽出美元（16%）和買入歐洲股票（12%）分別排行第三和第四，新上榜的買入美國國債 (7%）排行第五；緊隨其後的有買入中國股票（6%），比例較4月份大幅下降。

2023年5月「最擁擠的交易」排行榜：

排名 項目 比例 1 買入科技股 30% 2 沽出銀行股 22% 3 沽出美元 16% 4 買入歐洲股票 12% 5 買入美國國債 7% 6 買入中國股票 6%

資料來源：美銀基金經理調查

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