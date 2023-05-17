  • 29°C
香港時間 : 2023517日 (週三) 17:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【基金經理買啲咩？】「最擁擠交易」係買這個板塊　持倉升至近3年半高

基金新聞 14:50 2023/05/17

分享：

分享：

美國銀行發布最新一份基金經理調查，發現全球基金經理5月份的情緒進一步惡化，在經濟衰退及信貸緊縮的情況下，投資者湧向現金避險。結果顯示，5月份現金水平由5.5%升至5.6%高位；自2021年11月以來，現金配置一直保持在5%的戰術買入信號之上。

雖然如此，股票敞口亦升至今年以來最高，債券配置更是2009年以來新高。投資板塊出現大型輪換，大宗商品跌至近3年新低，市場改為買入科技股，持倉配置升至2021年12月以來最高。

報告又指出，今年5月份「最擁擠的交易」是買入科技股（30%），其次為沽出銀行股（22%），兩項操作按月均見升幅。沽出美元（16%）和買入歐洲股票（12%）分別排行第三和第四，新上榜的買入美國國債 (7%）排行第五；緊隨其後的有買入中國股票（6%），比例較4月份大幅下降。

2023年5月「最擁擠的交易」排行榜：

排名 項目 比例
1 買入科技股 30%
2 沽出銀行股 22%
3 沽出美元 16%
4 買入歐洲股票 12%
5 買入美國國債 7%
6 買入中國股票 6%

資料來源：美銀基金經理調查

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】下半年經濟將陷入衰退？ 「股債雙殺」後會否迎來反彈？資本集團陳婉貞及中銀香港梁美怡解構最新投資部署

ET財智Talk
【ET財智Talk】下半年經濟將陷入衰退？ 「股債雙殺」後會否迎來反彈？資本集團陳婉貞及中銀香港梁美怡解構最新投資部署　

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

不生氣之後，變身有錢人？日本創業顧問　傳授情緒管理「吸金」大法
今日
不生氣之後，變身有錢人？日本創業顧問　傳授情緒管理「吸金」大法
全身名牌反而顯窮？真正「隱形富豪」穿著　全身都找不到牌子標籤
2023/05/16
全身名牌反而顯窮？真正「隱形富豪」穿著　全身都找不到牌子標籤
【工作快樂指數】從事美容、健身最開心｜ 23-30歲最大壓力
2023/05/16
【工作快樂指數】從事美容、健身最開心｜ 23-30歲最大壓力
伴侶幾錢人工？調查︰僅41%人知道、聯名戶口令婚姻更幸福
2023/05/15
伴侶幾錢人工？調查︰僅41%人知道、聯名戶口令婚姻更幸福
【人民幣匯款】如何匯款到內地？ 各銀行手續費／匯率／截匯時間一覽
2023/05/13
【人民幣匯款】如何匯款到內地？ 各銀行手續費／匯率／截匯時間一覽
港股 美股 財務自由 沽出 基金 商品 經濟衰退 債券 經濟 股票

下一篇文章

【高息產品】5厘回報退休組合、近30項投資任你揀！10項回報超過10%！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【高息股】10.6厘明日除淨、今天是最後機會？（附6隻高息電訊股詳情）
【高息股】10.6厘明日除淨、今天是最後機會？（附6隻高息電訊股詳情）
【月月派息】買下14隻高息股 月月有息收（附全年派息表）
【月月派息】買下14隻高息股 月月有息收（附全年派息表）
【高息股2023】5厘以上低入場費之選、年初至今8隻升一成
【高息股2023】5厘以上低入場費之選、年初至今8隻升一成
【高息產品】5厘回報退休組合、近30項投資任你揀！10項回報超過10%！
【高息產品】5厘回報退休組合、近30項投資任你揀！10項回報超過10%！
【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱 ！29隻基金點揀好？一隻今年已升18%！（2023年5月更新）
【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱 ！29隻基金點揀好？一隻今年已升18%！（2023年5月更新）
【高息股2023】港股頹勢高息股愈吸引　其中一隻高達11厘！　最新派息／除淨日　一文睇晒
【高息股2023】港股頹勢高息股愈吸引　其中一隻高達11厘！　最新派息／除淨日　一文睇晒
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款