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不生氣之後，變身有錢人？日本創業顧問　傳授情緒管理「吸金」大法

個人增值 15:57 2023/05/17

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很多人都面臨著這樣的問題：明明不想情緒失控，卻總是感到焦慮不安，做事也不順心。但事實上，那些容易激動情緒的人，往往也具有更強的爆發力，且更有可能在戀愛、工作和人際關係上取得成功。《不生氣之後，變身有錢人》一書提到，只要正確運用「怒氣」，把痛苦轉化為前進的動力，就可以大幅提升收入，徹底擺脫失敗的人生。

《不生氣之後，變身有錢人》一書近日受到討論，作者森瀨繁智，是一位頂尖的創業顧問，是一個活生生的例子。十幾年前，他的生活陷入困境，甚至不得不向別人下跪借錢。但是，因為一個意外的契機，他開始了「不生氣的生活」，從此，他的人生開始逐漸好轉，人際關係也變得更加良好。據報現在他過著完全不需要為金錢煩惱的生活。森瀬繁智目前擔任許多創業者的顧問，更出版了此書。即看下文詳述「不生氣」和「變有錢」之間的重大玄機。

易怒的人更幸運
其實容易感到憤怒的人都是對生活充滿活力的人，這些人在戀愛、工作及人際關係等各方面順心如意的可能性極高，常會遇到讓人生好轉的機會。因為他們是有思想、在乎身邊大小事的人，一但懂得轉化生氣為動力，例如在失戀後脫胎換骨，面對虧損後賺得更多，在面對不如意的事後，學會改變一點做法，就能得到非常多抓住幸運的機會。不過，絕大部份的人都會反且在憤怒下忘記自我，陷入停止思考的狀態。

1.憤怒情緒轉換成引擎

書中提到，當人們生氣時，往往沒有辦法冷靜地思考，學會控制情緒。但事實上，生氣的原因有很多，首先要學會辨別自己的情緒，並通過適當的方式表達出來。有些人可能會將不安、憤怒、焦慮等情緒混為一談，這樣會讓自己更加困惑，要學會區分這些情緒，才能找到真正想表達的情緒，實現更好的溝通和自我表達。亦注意不要掉入「生個氣就心想事成的陷阱」，以情緒威迫其他人順從。當遇上無法理解的人，他們做事的方法令人看似錯誤，但別人做事其實不是「不對」，只是和自己不同，亦不要指出別人必須怎樣做。把憤怒情緒轉換成引擎，才能讓自己脫離整天無謂地的生氣局面。轉化為推動自己實現目標的力量。

2.養成「不怒體質」的方法

從生理上而言，要先解決睡眠不足、為事情加上優先順序、多做運動、吃飯找回動力等。睡眠不足會讓人們感到疲倦、易怒，因此要保持充足的睡眠時間，讓自己有足夠的精力應對各種情況。此外，為事情加上優先順序、多做運動、好好吃飯找回動力也是非常重要的。這些方法都能夠幫助人們調整身體狀態，提升自己的情緒穩定性。

心理上來說，人們檢討思考習慣轉換心情，把讓自己火大的對象變成笑話等。檢討自己的思考習慣，可以讓自己更加理性地看待事情，不會因為一些小事情就感到煩躁。此外，「戒掉動不動就生氣的口頭禪」也是非常重要的一步。當人們能夠控制自己的語言表達，就能更好地控制自己的情緒。通過轉換心情的方式，可以自在地控制自己的情緒狀態，最重要是為自己「按下不發怒開關」，快速捨棄無謂的憤怒，轉向更開心的事情並採取行動。

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3.憤怒可能是受傷的反應

有時候人們會因為受傷而產生憤怒情緒。然而，過度生氣只會讓傷口更深，因此需要學會化身保護自己的人，不要被不講理及難纏的人中傷自己，也不要成為不敢生氣的人，割捨讓自己煩燥不堪的關係，並認同自己。

當人們受到傷害時，往往會產生憤怒情緒。合適的時侯明確展示底線，可以讓自己更加堅強及遠離無理對待，雖然有錢人不會因為一些小事情而感到煩躁，但也不會任由人們中傷自己，當遇到不公平的事情時，有時候需要為自己發聲，讓自己的權益得到保障。每個人都有很多關係令人煩惱，如果真的無法處理，就要學會割捨些關係，並堅守自己的信念。這樣才能夠讓自己走出困境，過上更加積極向上的生活。

4.實現願望 「好事發生的人」都這樣做

憤怒是一種非常自然的情緒，而且每個人都有可能會感到憤怒。要學會正視自己的憤怒情緒，而不是把它壓抑下去。但也不用勉強自己去原諒別人，因為這樣做往往只會讓自己更加憤怒。憤怒往往是源於我們對過去的看法，只要從另一個角度來看待過去發生的事情，從中學習，憤怒亦可以變身為感謝。當人們感到感恩時，會更加開放和積極，這樣能夠更好地吸引到自己想要的東西。此外，還要學會專注於自己想要的東西。當人們能夠專注於自己的目標時，就能夠更好地把握機會，實現自己的夢想。

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