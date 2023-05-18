【今日消費優惠】 HP 5月閃購日低至1折發售｜馬拉松開倉最平2折

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. HP 5月閃購日精選產品以低至1折發售

HP於5月18日至5月20日（周四至周六）舉辦閃購日，多款產品均以低至1折發售，包括筆記簿型電腦、打印機及配件等。

活動詳情：

推廣日期： 2023 年5月18日至20日（星期四至星期六） 時間： 上午11時至下午7時 地址： 九龍灣德福大廈 14 樓 1402 室 （九龍灣港鐵站 A1 出口） 電話： (852) 6357 9042 （只限WhatsApp查詢） 網址： https://bit.ly/3LOVYHE

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2. 馬拉松海港城開倉全場貨品低至2折

馬拉松將於5月17日至5月22日（周三至下周一），在尖沙咀海港城展銷集舉辦便服及運動名牌開倉，全場貨品低至2折，服飾$50起、鞋$100起，精選貨品買2件額外8折; 買3件額外7折。

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3. 759阿信屋限時優惠 意粉$13.9/3件

759阿信屋推出5天限時優惠，今次特價產品包括Presto各類型意粉（螺絲粉、長通粉、貝殼粉、通心粉、7號天使麵）以$13.9/三件價發售，平均每包僅$4.6。另外，日本直送的即溶條裝咖啡以$35.9/2件發售。更多優惠產品詳見圖。

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