【派機票】「買一送一」機票開搶！人均來回最平$290（5月18日更新︰日本尚有餘額待購）

機票優惠浪接浪！為提振香港旅遊業，港府早前推出「你好，香港！」一系列宣傳活動，當中包括由香港機管局贊助的「飛遇世界大賞」機票禮遇活動。繼國泰航空 （00293） 後，今次輪到香港航空送機票。

香港航空將聯合攜程、飛豬、同程、去哪兒網發布「一人價錢，兩人飛」主題產品，以「買一送一」的活動形式派發香港始發的免費機票。由5月18日（零晨零時開始）至5月31日期間，大灣區居民只要經由上述4個內地旅遊預訂平台，訂購由香港出發到指定8個目的地（馬尼拉、曼谷、河內、布吉、沖繩、大阪、峇里及東京）的機票，就會免費獲派另一套，每人只可以參加一次。

資料顯示，今次活動的來回經濟艙最低票價580元，包括20公斤免費託運行李。旅遊期限由今年5月29日至10月26日，其中布吉航線由於6月21日首航，故旅行日期為6月21日至10月26日。

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根據本網記者今早10時許觀察，平台尚有「買一送一」機票可供訂購和派發，建議使用手機應用程式，會更容易見到平機票。以攜程為例，先在界面選擇「機票」，就會看見畫面頂置的「一人價錢，兩人飛」活動，便能見到有平機票的日子，普遍集中於6月和9月；暑期旺季的機票較少見，其中沖繩仍有7月10日出發，7月12日回程的「買一送一」機票。

香港航空沒有透露今次活動派發的機票數量，但表示各個平台有不同的限額，強調先到先得，派完即止。如果訂購期間已經額滿，系統則不會顯示「買一送一」的字樣。

指定8個旅遊目地的及費用一覽：

值得留意，因應今次活動所有免費機票均由「飛遇世界大賞」機票禮遇活動贊助，不含稅費和附加費，旅客須支付兩張機票對應的稅費和附加費。以今次活動票價最平的曼谷（580元）為例，計及兩名旅客所需的燃油附加費及稅項雜費（1,730元），即每人平均成本1,155元。

目地的 活動票價（元） 燃油附加費＋稅項雜費（元） 總票價（元） *以兩名乘客計算 人均票價（元） 馬尼拉 580 757 2,094 1,047 曼谷 580 865 2,310 1,155 河內 580 891 2,362 1,181 布吉 780 865 2,510 1,255 沖繩 1380 795 2,970 1,485 大阪 1380 971 3,214 1,607 峇里 1780 806 3,392 1,696 東京 1780 891 3,562 1,781

撰文：HKET 理財組

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