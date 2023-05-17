【派機票】「買一送一」機票凌晨開搶！8個目的地、來回票價最平$580　

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機票優惠浪接浪！為提振香港旅遊業，港府早前推出「你好，香港！」一系列宣傳活動，當中包括由香港機管局贊助的「飛遇世界大賞」機票禮遇活動。繼國泰航空 （00293） 後，今次輪到香港航空送機票。
香港航空將聯合攜程、飛豬、同程、去哪兒網發布「一人價錢，兩人飛」主題產品，以「買一送一」的活動形式派發香港始發的免費機票。由5月18日（零晨零時開始）至5月31日期間，大灣區居民只要經由上述4個內地旅遊預訂平台，訂購由香港出發到指定地方的機票，就會免費獲派另一套，每人只可以參加一次。
資料顯示，今次活動的來回經濟艙最低票價580元，包括20公斤免費託運行李。旅遊期限由今年5月29日至10月26日，其中布吉航線由於6月21日首航，故旅行日期為6月21日至10月26日。
據了解，當你在平台預訂的時候，系統已經預設派發額外的優惠機票。而根據過往活動界面，在平台訂購的時候，會表示是「二人同行買一送一」，便是符合今次活動。香港航空沒有透露今次活動派發的機票數量，僅稱先到先得，派完即止。如果訂購期間已經額滿，系統將會有顯示。
4個指定旅遊預訂平台傳送門：
1. 攜程旅行
2. 去哪兒旅行
3. 同程旅行
4. 飛豬旅行
指定8個旅遊目地的及費用一覽：
值得留意，因應今次活動所有免費機票均由「飛遇世界大賞」機票禮遇活動贊助，不含稅費和附加費，旅客須支付兩張機票對應的稅費和附加費。以今次活動票價最平的曼谷（580元）為例，計及兩名旅客所需的燃油附加費及稅項雜費（1,730元），即每人平均成本1,155元。
|目地的
|活動票價（元）
|燃油附加費＋稅項雜費（元）
|
總票價（元）
*以兩名乘客計算
|人均票價（元）
|馬尼拉
|580
|757
|2,094
|1,047
|曼谷
|580
|865
|2,310
|1,155
|河內
|580
|891
|2,362
|1,181
|布吉
|780
|865
|2,510
|1,255
|沖繩
|1380
|795
|2,970
|1,485
|大阪
|1380
|971
|3,214
|1,607
|峇里
|1780
|806
|3,392
|1,696
|東京
|1780
|891
|3,562
|1,781
撰文：HKET 理財組
港人遊泰險喪命 「笨豬跳」屬旅遊保範圍 但這些活動卻不受保！
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欄名 : 消費錦囊