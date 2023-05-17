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【派機票】「買一送一」機票凌晨開搶！8個目的地、來回票價最平$580　

精明消費 21:30 2023/05/17

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機票優惠浪接浪！為提振香港旅遊業，港府早前推出「你好，香港！」一系列宣傳活動，當中包括由香港機管局贊助的「飛遇世界大賞」機票禮遇活動。繼國泰航空 （00293） 後，今次輪到香港航空送機票。

香港航空將聯合攜程、飛豬、同程、去哪兒網發布「一人價錢，兩人飛」主題產品，以「買一送一」的活動形式派發香港始發的免費機票。由5月18日（零晨零時開始）至5月31日期間，大灣區居民只要經由上述4個內地旅遊預訂平台，訂購由香港出發到指定地方的機票，就會免費獲派另一套，每人只可以參加一次。

資料顯示，今次活動的來回經濟艙最低票價580元，包括20公斤免費託運行李。旅遊期限由今年5月29日至10月26日，其中布吉航線由於6月21日首航，故旅行日期為6月21日至10月26日。

據了解，當你在平台預訂的時候，系統已經預設派發額外的優惠機票。而根據過往活動界面，在平台訂購的時候，會表示是「二人同行買一送一」，便是符合今次活動。香港航空沒有透露今次活動派發的機票數量，僅稱先到先得，派完即止。如果訂購期間已經額滿，系統將會有顯示。

4個指定旅遊預訂平台傳送門：

1. 攜程旅行

2. 去哪兒旅行

3. 同程旅行

4. 飛豬旅行

指定8個旅遊目地的及費用一覽： 

值得留意，因應今次活動所有免費機票均由「飛遇世界大賞」機票禮遇活動贊助，不含稅費和附加費，旅客須支付兩張機票對應的稅費和附加費。以今次活動票價最平的曼谷（580元）為例，計及兩名旅客所需的燃油附加費及稅項雜費（1,730元），即每人平均成本1,155元。

目地的 活動票價（元） 燃油附加費＋稅項雜費（元）

總票價（元）

*以兩名乘客計算

 人均票價（元）
馬尼拉 580 757 2,094 1,047
曼谷 580 865 2,310 1,155
河內 580 891 2,362 1,181
布吉 780 865 2,510 1,255
沖繩 1380 795 2,970 1,485
大阪 1380 971 3,214 1,607
峇里 1780 806 3,392 1,696
東京 1780 891 3,562 1,781

撰文：HKET 理財組

如行李箱損壞、離開機場前一定要做這件事！

港人遊泰險喪命　「笨豬跳」屬旅遊保範圍　但這些活動卻不受保！

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