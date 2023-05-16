全身名牌反而顯窮？真正「隱形富豪」穿著　全身都找不到牌子標籤

許多人為了打扮時髦、追求潮流，不斷購買名牌服飾，花費大量金錢。然而，這種追求卻可能令人看起來更像沒錢的人。因為真正的富人往往有著不同於一般人的穿衣思維及風格，注重品質、設計和實用性，而不是僅僅追求名牌和潮流。除了選擇高品質、經典的服裝和配飾，更重要是建立自己一套的風格，才不會因為衣服再增添多一項煩惱，浪費保貴的時間。

什麼是「隱形富豪」穿著？

「隱形富豪」穿著是指富人穿著的服裝和配飾，不會有明顯的標誌或品牌，但是質量和設計都非常出色，讓穿著者看起來上十分得體及自信，儘管這些服裝和配飾不會明確地展示出品牌或標誌，一眼看著平平無奇，但由於其高質量和高品質，價格通常也非常昂貴，令人難以猜出真正價值如此高昂。在這種穿衣風格下，意大利品牌Bottega Veneta上月就推出偽「紙袋」包，無論在顏色造型都與我們日常用紙袋非常相似，但卻要價2500美元。

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如何參考「隱形富豪」風格？

雖然不少人距離富豪的財富水平還很遠，未能總是去買用上高級的材料量身定制的服裝、或者也不會想花高價買入不為人知的高品質牌子，但利用「隱形財富」穿著，3大重點，來幫助整理衣櫃，絕對有助改善買衣服的策略:

1.高質量和材質

以選擇高質量的服裝和配飾，這樣不僅可以展示自己的財富和地位，同時也可以保持長期的耐用性。高質量的服裝和配飾可以保持長時間的使用，減少了不斷購買新衣服和配飾的成本。貴價品牌衣服，不等於有好的材質，反且是否不易起毛粒、脫色、勾線才是更重要的考慮。

2.經典百搭風格

選擇經典的風格，簡潔、經典的服裝和配飾，不僅可以展現自己的品味，同時也可以保持長期的流行。經典的服裝和配飾在風格上比較穩定，不會隨著潮流的變化而過時，不同場合中輕鬆地穿搭出適合的造型。

3.考究剪裁和打理難度

選擇服裝和配飾時非常重要的一個因素，是考慮到服裝和配飾的剪裁和打理難度，例如：是否足夠舒適、有沒有足夠的口袋和收納空間、能否特顯身材的優點、隱藏缺點等，是否容易清洗和打理等等。選擇剪裁和用料較好的服裝和配飾，可以讓我們在日常生活中更加體面、方便和自在。

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簡單實用 勝過奢華浮誇

「隱形富豪」穿著是一個值得我們關注的概念，已故的Steve Jobs ，作為蘋果公司的創辦人之一，他的衣著風格非常簡潔、經典，以黑色的圓領上衣、牛仔褲和運動鞋為主。這種風格強調簡潔、舒適和實用性，並拒絕花巧。

Facebook 創辦人Mark Zuckerberg ，衣著風格非常簡單、以灰色的圓領上衣、牛仔褲和運動鞋為主。對於穿衣風格不變，他有這樣的解釋：每天早上起來都有超過十億的人在等著我，不想把時間浪費在那些無意義的事情上，在生活中，會總是儘量簡單一些，少做選擇。

雖然億萬富翁的生活里，為了交際應酬，亦有專門為他們的定制穿搭。就好像英國的薩佛街， 是一個在倫敦中央梅費爾的購物街區，更是自17世紀定製服裝集中地，是專門為富豪準備最高級衣裝地區，但每個人身上穿的都不會有任何牌子，每一件衣服都是獨一無二，真正的富人注重產品的品質、實用性和簡潔性，而不是純粹的奢華和浮誇。

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