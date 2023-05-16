歐股波動率較美股低　歐洲經濟出現回溫　惟須關注通脹

自3月銀行業事件出現，市場的焦點從通脹急升轉移至加息週期對經濟滯後效應影響，上週美國公布最新的消費者及生產物價指數均有所回落，令市場對6月美聯儲加息的預期降溫。市場在等待下次公佈通脹數據前，焦點將轉移至信貸市場緊張及美國債務上限進程帶來的未來經濟增長影響。

美債息率回落 利好納指

市場正評估本次加息週期對未來經濟增長的影響。隨著市場風險事件出現令經濟增長放慢的憂慮上升，使美國國債息率有所回落，10年期債息從3月高位4%附近回落至近日的3.5%，支持存續期較長的科技股表現。年初表現已領先的納斯達克指數近日錄得18%的升幅，表現繼續拋離道瓊斯工業平均指數及標普500指數。

歐股波動率低於美股

除了納指表現較好外，同樣於3月受到銀行業事件影響的歐股年初至今錄得近10%升幅。隨著事件有所紓緩，歐洲STOXX 600指數過去30天的波動率從3月的高位回落近58%，相反美國標普500指數的波動率同期只回落約32%。而本月初至今，歐股的波動率繼續下跌，並重回2021年11月的低位，顯示近日歐股的波動率較美股低。

歐洲經濟有回穩跡象

歐股波動率回落是由於近日歐洲經濟有回穩跡象。歐盟執委會昨天剛上調了歐元區今明兩年的經濟增長幅度至1.1%及1.6%，當中主要由於意大利及西班牙等經濟體快速增長所帶動。彭博預期歐元區未來一年的衰退機會由年初的80%下跌至近日的40%，顯示在歐洲能源問題得以解決，市場對當地出現經濟衰退的憂慮有所降溫。

受惠於環球疫情後的復常，歐元區服務業採購經理人指數繼續上升並處於擴張水平，增速錄得2022年5月以來最高。當中旅遊休閒的產出水平的增長率，在20個行業分類中錄得第三高。旅遊業復甦亦帶動了歐洲品牌的奢侈品銷售，相關股票指數年初至今上升28%，未來升勢能否持續則要視乎經濟增長這項關鍵因素。

雖然經濟增長層面回升有望支持歐洲股市未來的表現，但歐元區的通脹問題亦不容忽視。現時市場正等待公佈歐元區4月消費者物價指數終值，市場預期為7%。若歐元區的通脹未見明顯回落且大幅偏離央行目標水平，將會增加市場對歐央行進一步加息的預期，從而影響當地經濟及企業盈利。

【關於作者】張詩琪為中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處高級財富策略師，擁有多年經驗，熟悉股票、債券、商品及外匯等不同金融產品，透過追蹤投資市場走勢及制定相應投資策略，協助投資者捕捉機遇。

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