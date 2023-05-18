給應届畢業生的6個理財Tips︰力求量入爲出、為未來儲錢

大學畢業後成為一個有工作能力的成年人是令人興奮的，但同時也可能會有一點恐懼，因爲你要開始靠自己謀生了。

CNN商業版撰稿人Jeanne Sahadi認爲，減輕恐懼的一個方法是控制你的財務。無論你賺多少錢或欠多少錢，現在養成一些良好的理財習慣，能使你在20多歲時和餘生都處於有利地位。

《最大化你的生活回報》（Maximize Your Return on Life）一書的作者、理財專家Shari Greco Reiches説：「這將為未來的決定減輕很多壓力。」

以下是一些可以幫助你開始的明智理財行動。

1. 力求量入為出

理想情況下，你的支出應該要少於收入，並將剩下的錢存起來。

這樣做可以讓你有更多的自由，將精力投入到對你來説最重要的事情上，比如在哪裏以及如何生活、工作和旅行。

但量入為出是根據你的優先事項做出選擇，而非參照你朋友，他們可能比你更負擔得起昂貴的生活。

「你可以擁有任何你想要的東西，但不能擁有一切。所以要選擇最重要的東西」，Reiches説。

2. 知道你的經濟能力是什麼

弄清楚你收入多少、花了多少、存了多少。也要知道你在自己喜歡但實際並不需要的東西上花了多少錢。這樣你就會明白，必要時可以在哪些方面削減開支。

Reiches建議採用「50/20/30規則」作爲指導。從你的總收入中減去利得税、薪俸税及個人入息課税，在税後收入中，分配不超過50%用於基本開支（房租、水電、食品雜貨、交通等）。另外20%用於為短期和長期目標儲蓄以及償還高息債務。而剩下的30%可以用於自由支配的開支（服裝、娛樂、外出就餐、旅遊、禮物等）。

「50/20/30規則」並非固定、不可調整。例如，如果你住在高成本地區，房租可能會使你的基本開支超過50%。在這種情況下，你可以選擇在其他方面進行削減，或者通過與室友一起生活來降低住房成本。

工作中的員工福利也可以幫你支付一些費用，如補貼的健身會員資格或免費醫療服務，交通費補貼和其他折扣。

3. 勿指望尚未得到的錢

你可能聽説你會得到獎金。你期待加薪。你家裏有人可能會給你送來生日禮物。有朋友要還你去年假期欠的錢。所有這些錢都可能變成現實。但在真正實現之前，不要提前花錢，因為你無法控制這筆錢什麼時候到你手中，或者你會得到多少數額。

4. 花一點錢買很多保障

如果你年輕、健康、經濟拮据，很容易會放棄健康保險，因為你認為自己患重病的機會很低。沒錯，但可能性並不為零。你的年輕和美貌並不能保護你在自行車或汽車事故中不受傷，一旦發生意外，就會面臨高昂的治療代價。

如果你沒有保險，一場健康危機很容易造成巨額支出，所以擁有健康保險可以保護你在未來幾年內不會有醫療債務負擔。

「這是你需要的第一張安全網」，個人理財網站HumbleDollar.com創始人Jonathan Clements説。

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5. 保持簡單

當你使用多種支付方式（儲蓄卡、信用卡、手機支付程序等）時，要追蹤所有的支出情況就會變得很麻煩。

如果可能的話，精簡你的付款方式。

Clements建議只擁有兩張信用卡： 一張是低信用額度的（如1,000至2,000美元），作為你的「隨身攜帶」卡，用於購物。另一張額度較高（如5,000美元），應該放在家中，只在緊急情況下和旅行時使用。

這樣就能限制你的消費額度，使你更容易支付每月賬單，不會受到逾期費和懲罰性利率的打擊。此外，它也能防止信用卡超支，從而對你的信用評分有益。每月按時全額交卡數也有助於提升你的信用度。

如果你有手機支付程序，選擇一個使用，而不是同時使用幾個。他説，如果你有一部iPhone並使用Apple Pay，它可以兼作你的隨身卡。

6. 為未來的自己儲錢

Clements建議，要考慮未來、為晚年生活儲蓄資金。這樣退休後的你將有足夠的錢來支付你想要的住房、醫療保健和生活方式。

現在你可能賺得不多，但你有積累財富的最好資源：數十年的儲蓄時間。這意味著即使現在存下很小的金額，多年後也能增長為一筆數額可觀的存款。

例如，假設你每月只存100美元（即每天存約3.33美元），按40年内平均每年獲得7%回報計算（假設你的投資策略比同齡人更保守），那麼到60歲出頭時，複利效應下，你就可以擁有約26.4萬美元。

當然，隨著時間推移，你的薪水和儲蓄能力也會增長。

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