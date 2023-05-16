【工作快樂指數】從事美容、健身最開心｜ 23-30歲最大壓力

隨著疫情的影響逐漸減退，各行各業都有所起色，但打工仔工作又有否更開心？最新調查發現，本港打工仔的平均工作快樂指數稍升至4.97分，（去年為4.5分），但平均工作壓力指數高達6.88分（去年為6.9分），情況仍然相若。不過，最令人關注的是，調查發現最快樂/最不快樂行業、打工仔最滿意的上班地點，及最開心的月入範圍，即看下圖調查結果︰

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最開心行業:保健、美容、健身

求職平台 CTgoodjobs 在本年2月透過網上問卷形式，進行《2023年香港上班族工作快樂指數問卷調查》。大多數人打工為餬口，都認為在工作中得到快樂的打工仔可謂萬中無一，特別是要「跑數」的服務業。然而，調查結果發現，最快樂的行業包括依次「保健/美容/健身」，而最不快樂的行業是「實驗室試驗」，詳細結果看上圖詳情。

下班仍需回覆、工時長導致不快

打工仔的快樂亦與工時相關，每周工時多於60小時的受訪者(7%)，工作快樂指數僅3.67分；相反，而每周工作少於40小時的人(12%)，工作快樂指數達5.45分，反映工時越長，快樂指數越低。而即使下班後，有過半上班族仍需回應工作訊息或電郵，其工作快樂指數僅4.67分，比相反下班後不用處理訊息及電郵的人，工作快樂指數則高出近1分。

23至30歲上班族最不開心

調查亦顯示，隨着防疫措施撤銷，所有年齡層上班族的工作快樂指數均上升，當中50歲以上的指數最高，有5.37分；最低分則是23至30歲上班族，僅得4.78分。

職位、月薪較高及工作時間較低的，工作快樂指數相對高。相反，年齡界乎「23至30歲」（4.78分）、職位為「普通員工」（4.77分）、平均月薪相等或低於$10,000（4.47分）、每周工作時間等於或多於60小時（3.67分），其工作快樂指數較低。

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月薪5萬港元以上的快樂指數最高，有5.74分；最低分為月薪不足1萬港元的人。

逾9成打工仔出現壓力徵狀

另外，上班族平均壓力指數高達6.88分(去年6.9分)。調查顯示，有91%人在過去3個月出現不同程度的壓力徵狀，例如逾6成人曾有「容易疲累」的情況；逾一半人有失眠、頭痛及「不想應酬，只想獨自一人」狀況。當打工仔出現情緒問題時，僅13%人選擇尋求醫生意見，按年增2%，反映香港上班族開始重視精神健康問題。

彈性工作也重要

此外，自疫情放緩後，部分公司要求員工重回辦公室工作，亦有的維持彈性工作安排。是次調查發現，公司有「自行選擇工作時段」(9%)及「在家工作」(11%)安排的上班族，其工作快樂指數分別達5.77分及5.31分。相反，公司沒有任何彈性工作安排的上班族(76%)，其工作快樂指數只有4.83分，可見上班族頗重視公司有否提供彈性工作選項。

近半打工仔三個月內去旅遊

導致今年受訪者快樂指數上升的原因，可能與再次可以旅遊有關。其中49%打工仔表示，未來三個月有外遊計劃，最受歡迎的目的地為日本（62%）、泰國（27%）及中國內地（21%）。對於預想花的旅費金額，最多人會預計花費港幣$5,001至港幣$10,000（29%）、其次是港幣$10,001至港幣$15,000（26%）。

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