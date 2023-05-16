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電動車貸款其實唔難！解構Fintech如何把傳統服務「分解再裝嵌」

博客 14:00 2023/05/16

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電動車大廠Tesla早前宣布降價，筆者身邊不少朋友立即摩拳擦掌，討論出車大計。不過一談到車貸，討論焦點便轉移至申請貸款的折騰程序，熱情驟冷。

電動車近十年蔚然成風，被視為汽車業的未來。在香港，政府為推動可持續發展，近年大力鼓勵轉用電動車，並積極推出電動車友善政策，包括稅項寬減、資助安裝充電設施和教育推廣等。措施過去五年漸見成效2022年新登記私家車總數共有37,478輛，當中近兩萬輛是電動車，比例創歷年新高，更是電動車登記量首度超越汽油車，反映新能源汽車逐漸成為主流。

傳統車貸程序繁瑣

別以為電動車興起與金融業無關。以今年新登記電動車約兩萬輛計算，保守估計其中三成需要汽車貸款。換言之，電動車銷售能為銀行貸款業務提供穩定動力。

車貸產品雖已存在逾一世紀 ，但至今大致上仍保持「原汁原味」。一直以來，金融機構為確認客戶身份及管控風險，大多要求客戶填寫長長的表格，提供牌簿等多項文件證明​，並以新車作抵押，更要花上數天等待審批結果。而且不少車行都有夥伴銀行或貸款公司，車主未必能自選心儀貸款，利率亦欠透明。

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不過金融科技出現，令銀行能保持審批過程安全和審慎之餘，同時精簡貸款手續，一改傳統車貸的繁瑣流程和要求。現在由申請到提取貸款，全程可在手機內辦妥，車主只需花數分鐘填寫個人資料和上載買車單據，最快即日過數。再者，由於金融科技可有效協助銀行管控風險和提升營運效率，令銀行可提供較優惠的貸款利率（市面更有零利息貸款服務），更能打破傳統車貸模式，甚至免卻抵押牌簿，讓車主減少煩惱，周轉更具彈性。

把傳統服務「分解再裝嵌」

為支持可持續發展及綠色金融，部分銀行更會多做一步，為電動車車主度身訂造一站式的服務組合，提供專屬的充電及相關消費回贈，特別定存利率和財富管理服務優惠等，務求將傳統銀行服務「分解再裝嵌」，塑造更切合用戶需要的銀行體驗。因此，讀者在選擇車貸時，除了考慮利率，亦可考慮是否需要抵押，以及申請是否簡易快捷等因素，選擇最適合自己的貸款服務。

關於作者】李家達，虛擬銀行WeLab Bank的行政總裁。土生土長的他，科大畢業後第一份工是跨國銀行的「IT仔」。其後轉戰信貸風險管理業務，短短數年已登上管理層。後來放棄高薪厚職，投身金融科技界，先後參與建立兩間最成功的本地企業，當中包括榮獲中大企業創新指數第一位的WeLab Bank。

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撰文 : 李家達 WeLab Bank行政總裁

欄名 : Fintech達人

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