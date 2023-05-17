心態決定境界！3類投資人格各有好壞　邊個形容你最貼切？原來佛系都有優點

每個人都是獨一無二的存在，投資者不同的性格特質，都會影響著投資行為的決定。就如遺傳一樣，大多數人都具有混合特徵，很少有投資者完全符合單一的描述。評級機構晨星（Morningstar）最近發表一篇文章，介紹3種主流思維方式的優缺點，讓我們一起來看看有沒有適合自己的描述？

1. 孤獨者、獨來獨往的人

這類型的投資者習慣靠自己作出決定，他們之所以花時間研究投資市場，不是希望了解其他人的操作和想法，而是為自己「殺出一條血路」。如果他們找到一個堅信的方向，就會集中精神向前，不會理會他人和身邊發生的事、不會嘗試了解自己錯過了甚麼。

優點一：低價買入 趁低吸納、低位買入當然不是孤獨者的專利，但由於他們習慣獨來獨往，較少受到市場影響，所以在基金、散戶紛紛撈貨的情況下，亦更有可能找到最抵買的股票 缺點一：自欺欺人 不幸的是，並不是所有閃閃發亮的東西都是金子。孤獨者經常面臨這種可能性——以為自己的洞察力異於常人，發現到別人錯過的好東西，把資金浪費在從未實現的投資夢想上 優點二：早鳥收益 這個類型的投資者，更容易在昂貴的新興成長型股票當中獲利。例如在Tesla獲大眾接受、成為主流之前，孤獨者便發現到這片藍海，從而飲到頭啖湯 缺點二：空頭陷阱 簡單而言， 就是在市場主流資金大力做空，通過盤面中顯現出明顯疲弱的形態，誘使投資者恐慌性拋售股票。這個情況下，由於孤獨者認定了即將到來的熊市，所以他們普遍傾向退出股市；不過一旦退出股市，他們就很難再入場，因為在股價暴跌之前這樣做，就是默認失敗。​​​​​​

2. 追隨者

比起孤獨者，「追隨者」是更常見的投資者類型，普遍習慣「圍爐」、「求慰藉」。這個類型的投資者傾向尋求「投資盟友」，往往容易受別人影響，例如市場分析、媒體、朋友和家人、互聯網論壇等等。

優勢一：保持知情 追隨者不時會聽取他人的聲音和看法，有助於了解更多投資知識，從而減少出現意外的可能性。例如通脹對市場的衝擊，因應追隨者會從多個方面聽取意見，他們往往會為壞消息做好了充分準備。 缺點一：追尾（Tail Chasing） 面對市場眾多消息，投資者只要利用常識和一點點自己的判斷，適當使用投資信息，便容易獲得成功。不過，市場消息花多眼亂，追隨者容易被投資八卦弄得不知所措，這就是他們經常面臨的危險之一。 優勢二：交易機會 儘管追隨者未能搶先孤獨者飲到頭啖湯，但消息需要時間傳播，精明的追隨者仍然可以領先其他散戶有所斬獲。 舉個例子，如果投資者在2018年已經買入Tesla，當時它已廣為人知，但還沒有成為投資風潮，那將是一筆極好的交易；散戶在2020年冬天才發現，就已經太遲了。 缺點二：暴民心態（Mob Mentality） 追隨者最容易受到情緒的傷害，任何參與過互聯網論壇的人都可以證明，聊天組很快就會變成「網路暴民」。 投資者可能會從聽取更多意見中受益，但他們很少會通過分享他人的情感而獲得成功。

3. 殭屍

換個說法，其實「殭屍」就如我們所指的「佛系投資者」，對自己的投資組合了解得愈少，便愈快樂。他們往往投資由股票經紀挑選出來的投資組合，意味把自己的決定權交給經紀。市面上大多數投資者都是殭屍，普遍持貨ETF或基本的退休福利計劃。

優勢一：投資紀律 由於他們沒有信心做出自己的調整，也沒有興趣效仿其他投資者的做法，因此他們的投資組合往往保持不變。 缺點一：錯失機會 殭屍雖然不會落入熊市陷阱，也不會追逐業績尾巴，但也不會發現投資機會。 優勢二：情緒控制 在1990年代，當時有許多投資專家推測，面對期待已久的熊市，因為他們缺乏經驗，認為「殭屍」投資者將率先拋售；結果他們反而是最後一個。 在2000-02年科技股崩盤期間，ETF或退休計劃比散戶手上、由職業基金經理管理的投資組合更穩定，反映「傻人有傻福」，缺乏投資頭腦是有好處的。 缺點二：結構變化 在市場結構出現變化時，「殭屍」往往是最後一個才知道。

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