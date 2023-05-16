Bill Gates對年輕人的5項忠告︰生活比工作重要、選擇能解決問題的工作

微軟創辦人比爾·蓋茨（Bill Gates）從未完成本科學位，他在3個學期後從哈佛大學退學，創辦了微軟。他近日在北亞利桑那大學的畢業典禮上發表了演講，分享自己離開哈佛後的幾十年中學到的一些智慧。他説，如果自己完成大學學業，畢業時會希望有人告訴他以下5件事︰

人生不是一場獨幕劇

蓋茨説：「你現在可能面臨很大壓力，要對你的職業生涯做出正確的決定。」「可能感覺這些決定是永久性的，但其實它們不是。」

他回憶，自己在學生時代也曾與這種壓力作鬥爭。當他在1975年與他人共同創立微軟時，一度認為自己將在那裏工作一輩子。

他説，他很高興自己錯了。

蓋茨確實在微軟工作了很長時間：他在2000年之前是微軟首席執行官，擔任董事會董事一直到2014年。「今天，我仍然從事軟件工作，但慈善事業是我的全職」，他説。他與前妻共同創立了比爾和梅琳達·蓋茨基金會，主要關注氣候變化、性別平等和醫療保健等全球問題。根據其官方網站，自2000年以來，它已捐出656億美元的贈款。

蓋茨指出，重新評估你自己和你的目標是一件好事，即使它們與你最初的想像不一致。

虛心向他人學習求教

作爲一家市值幾萬億美元的公司的聯合創始人，蓋茨每天都在學習新事物。

他説，從大學輟學時，他也曾以為自己無所不知。最終，他意識到：學習新事物的第一步，是擁抱你不知道的東西，而不是專注於你已經知道的東西。

蓋茨建議學生們也要這樣做。他説：在你職業生涯的某個階段，你會發現你正面臨一個無法獨自解決的問題。當這種情況發生時，不要驚慌。吸一口氣。迫使自己把事情想清楚，然後向聰明的人學習。

這些人可能是經驗更豐富的同事；也可能是同齡人，他們有很好的視角，會讓你以不同的方式思考；還可能是該領域的專家，願意通過私信回复你的問題。

蓋茨說：「我所取得的一切成就，幾乎都是因為我找到了知道更多的人。人們是想幫助你的。關鍵是不要害怕問。」

做能解決重要問題的工作

蓋茨也鼓勵學生抓住機會幫助他人。

他説：「你們畢業於一個有巨大機會來幫助他人的時代，新的行業和公司每天都在出現，這將使你們能通過做出改變來謀生。而科學和技術的進步，使我們比以往任何時候都更容易產生巨大的影響。」

機會無窮無盡，蓋茨認爲，畢業生們可以作為護林員對抗氣候變化，或作為程序員幫助人們從人工智能中受益。

他説，當你每天做的工作是有助於解決一個大問題，它能使你有精力去做到最好。「它使你更有創造力，使你人生的目的感更強。」

勿低估友誼的力量

蓋茨表示，自己大學時代的最大遺憾之一，是不夠善於交際。當年他把大部分時間花在課堂或學習上，幾乎沒有留下建立友誼的空間。現在，他建議畢業生繼續重視在大學期間建立的聯繫。

他説：「與你『交往』的人、上課時坐你旁邊的人，不僅僅是你的同學，他們是你的網絡、你未來的共同創辦人和同事，你的支持、信息和建議的最佳來源。唯一比你今天走下舞台時帶走的學位更有價值的，是和你一起走在台上的人。」

蓋茨的一些老朋友在他人生中發揮了關鍵作用。高中同學Paul Allen是微軟聯合創始人。大學好友Steve Ballmer成為他的繼任者，擔任微軟首席執行官。

今年3月，蓋茨甚至説，他收到的最好建議是關於友誼。這份建議來自他的老友、同為億萬富翁的Warren Buffett。

Buffett告訴他：「最終，重要的是朋友們如何真正看待你，以及這些友誼有多牢固。」

適度鬆弛不是懈怠

蓋茨認爲，努力工作可以讓你加薪升職，但你不應該以犧牲自己的生活為代價。他表示，自己學到這個教訓太晚了。

「當我在你們這個年齡時，我不相信假期、不相信周末。我認爲和我一起工作的人也不應該相信這些，」他説。他甚至追蹤微軟員工，記下誰在辦公室呆得晚、誰走得早。

成為父親之後，他才意識到「生活中還有比工作更重要的事情」。

他説：「不要像我一樣等了這麼久才學到這個教訓。花時間來培養你的人際關係。慶祝你的成功。從損失中恢復。在你需要的時候休息一下。當你周圍的人需要時，也請他們放鬆一下。」

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