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史上最高珠寶拍賣成交逾$15億！卡地亞紅寶石$1.14億、BVLGARI彩鑽戒$8000萬

個人增值 21:15 2023/05/15

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史上最高珠寶拍賣又再刷新! 來自已故億萬富翁Heidi Horten遺產的數百件珠寶，近日在佳士得上的日內瓦展場拍賣，更創下世界紀錄，造就出價值 1.96 億美元的大規模珠寶拍賣成交，約港幣$15億。單計拍賣場成交價最高的一隻卡地亞紅寶石戒子，拍槌價就已經超過1億港元，而第二高價的同樣是戒子粉石戒子，它意外地跑出，原先的最高估價已達到 450 萬法郎，沒想到成交價更超出兩倍，即看圖列頭4件最貴珠寶及價錢:

1.'THE SUNRISE RUBY'卡地亞紅寶石和鑽石戒指 成交價約1.14億港元

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    +2

成交價: 瑞士法郎 13,055,000

估價:14,000,000 – 18,000,000 瑞士法郎

 

2.BVLGARI 彩色鑽石和鑽石戒指 成交價約8000萬港元

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原先的最高估價已達到 450 萬法郎，成交價更超出兩倍。

成交價:9,145,000瑞士法郎

估價: 2,700,000  – 4,500,000 瑞士法郎

 

3.HARRY WINSTON 天然和養殖珍珠及彩色鑽石項鍊 成交價約5600萬港元

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    +2

成交價 6,458,000 瑞士法郎

估價: 6,400,00 – 9,300,000 瑞士法郎

 

4.HARRY WINSTON“Briolette Of INDIA”鑽石和鑽石項鍊 成交價約5537萬港元

    點擊圖片放大

成交價: 6,337,000瑞士法郎

估價: 9,000,000 – 14,000,000 瑞士法郎

頭場已超出1.5 億美元估價

Heidi Horten財富珠寶的由來，於來自納粹相連的丈夫有關，是次拍賣惹來一些風波【詳見此文。她於去年去世，享年 81 歲。這位已故奧地利億萬富翁的珠寶拍賣，仍然成為歷史上最高價的公開拍賣。 5月 10 日和 12 日在日內瓦舉行的兩場現場拍賣會（第三場 網上拍賣於 5 月 15 日結束），包括項鍊、手鐲、耳環和頭飾的寶庫，預售估價為 1.5 億美元。第一場總價已達 1.383 億瑞士法郎（1.54 億美元），已經創造珠寶銷售的世界紀錄。第二場拍賣雖然高價拍品較少，但帶來了 3780 萬法郎的成交額，截至週五下午，總成交額就已達到 1.76 億法郎。

破紀錄不令人意外

較早前的紀錄已經是在十多年前創下，當由時已故女演員伊麗莎白泰勒 的一系列珠寶拍賣，同樣在佳士得拍賣行於2011 年舉行，當年創下了約 1.37 億美元成交額，相當轟動，不過這次珠寶陣容頂盛，會再次破紀錄亦可算是意料之內，但依然是超乎常人之想像。

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